Uchazečů o studium na středních školách ve Zlínském kraji mírně ubylo. V prvním kole přijímacích zkoušek podalo přihlášku na 72 škol v regionu 9743 uchazečů, loni jich bylo 9764. Podaných přihlášek je letos 21.397, loni 21.315. Největší zájem je o střední odborné školy, kam se hlásí 4868 uchazečů, střední odborná učiliště s výučním listem, o která má zájem 2718 uchazečů a čtyřletá gymnázia, o která má zájem 1823 uchazečů, o 75 více než loni. Vyplývá to z informací státní organizace Cermat. Na čtyřletých maturitních oborech středních škol dnes začaly jednotné přijímací zkoušky, druhý termín je v pondělí.
Střední školy v kraji nabízejí na nadcházející školní rok 9307 míst, letos je jich 9397. Kapacita čtyřletých gymnázií v kraji bude v příštím školním roce 1139 míst, letos je jich 1193. Přihlášek na čtyřletá gymnázia bylo loni v prvním kole 3008, přijato bylo 1078 žáků. Letos podalo 1823 uchazečů 3109 přihlášek.
Zájemců přibylo například na zlínském gymnáziu na Lesní čtvrti. Do čtyřletého gymnázia je letos 273 přihlášek, loni jich bylo 250. Kapacita je stejně jako loni 120 míst. Gymnázium nabízí také osmileté gymnázium, loni bylo přihlášek 199, letos 206, kapacita je 60 míst. "Jsme rádi, že zájem se potvrzuje a je o něco vyšší než loni. Jsme také rádi, že u čtyřletého gymnázia si nás jako první volbu zvolilo 184 uchazečů," řekl ČTK ředitel školy Pavel Simkovič.
Čtyřleté gymnázium v září nově otevře uherskohradišťská Academic School. Soukromá škola nabídne jednu třídu gymnázia s kapacitou 20 míst. Academic School nabízí vzdělání od mateřské a základní školy po střední školu, středoškolské vzdělávání dosud zahrnovalo čtyřleté maturitní studium informačních technologií. "Přišlo kolem 50 přihlášek, z toho je asi polovina na IT a polovina na gymnázium," uvedla ředitelka Věra Olšáková. Počet přihlášek na nové gymnázium považuje za úspěch, rozhodnutí o zařazení do sítě škol škola dostala jen několik dnů před tím, než žáci podávali přihlášky.
Nový obor nabídne od září i Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod, která otevře obor informační technologie, na Integrované střední škole Valašské Meziříčí to bude přírodovědné lyceum. Na lyceích tak přibude 30 míst, celková kapacita bude 454 míst. Uchazečů je letos 1120, loni bylo o jednoho více, přijato bylo 319 žáků.
"V kraji je v devátých ročnících základních škol 5570 žáků. Podle březnových údajů bylo uchazečům z devátých ročníků nabídnuto krajem zřizovanými středními školami 6300 míst v denní formě," řekla dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Tradiční zájem je o gymnázia, veterinářství, předškolní a mimoškolní pedagogiku, zdravotnické a ekonomické obory i průmyslovky. "Z učebních oborů se drží zájem uchazečů o elektrotechniku, některé strojírenské obory, obor instalatér, zemědělec – farmář a některé službové či gastroobory," uvedla Ličková.