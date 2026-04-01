Údajní policisté vylákali na Uherskohradišťsku od lidí přes dva miliony Kč

Podvodníci vydávající se za policisty vylákali od začátku března od tří lidí na Uherskohradišťsku v součtu přes dva miliony korun. Po neznámých pachatelích nyní pátrá policie. Za podvod jim hrozí až osmileté vězení, uvedl v dnešní tiskové zprávě policejní mluvčí Radomír Šiška. Před obdobnými typy podvodů policie opakovaně varuje.
Třemi případy podvodů se zabývají uherskohradišťští policisté. Lidé vydávající se za policistu a pracovníka České národní banky při nich podle mluvčího společně mystifikovali volající o napadení jejich bankovních účtů. "V následujících krocích z nich v domnění záchrany svých financí vylákali statisíce korun," uvedl Šiška.
V prvním případě přijala mladá žena hovor od muže, který se představil jako policista. "Ženu pod smyšlenou legendou klamavě informoval o napadení jejího účtu cizí osobou, která si měla na její jméno založit vysoký úvěr. K záchraně svých financí jí bylo společně s falešným pracovníkem banky doporučeno, aby si vzala půjčku, která by zablokovala tu původní zažádanou cizí osobou a tím zachránila své peníze. Vybraného půl milionu v hotovosti pak měla předat osobně údajnému pracovníkovi České národní banky na předem smluveném veřejném místě v Brně, což učinila," uvedl mluvčí.
Ve druhém případě byla podle něj podobným způsobem o napadení účtu vyrozuměna další žena středního věku. "Té podvodníci dokonce zasílali různé falešné listiny přes komunikační aplikace, které ji měly utvrdit o pravosti legendy," uvedl Šiška. Dle instrukcí podle policistů předala vybraných 1,2 milionu korun člověku vydávajícímu se za pracovníka centrální banky.
"V dosud posledním evidovaném případě přišla další žena o půl milionu, o který si na základě stejné legendy zažádala formou spotřebitelského úvěru. I ten následně osobně předala do rukou podvodníka," doplnil Šiška.
Policisté radí, aby lidé ukončili hovor v případě, že na ně volající vytváří nátlak nebo pocit naléhavosti. Policie navíc nikdy nepřepojuje hovory, ani neposkytuje kontakt na pracovníky bank. Policisté také neposílají fotografie svých služebních průkazů. Lidé by přes telefon nikdy neměli sdělovat přístupové údaje, kódy z SMS ani podrobnosti o účtech. Policie také apeluje na lidi, aby jakoukoliv podezřelou aktivitu na svém bankovním účtu okamžitě konzultovali s bankou osobně, případně přes oficiální kontakty.