Uherskohradišťský akvapark je v provozu od konce roku 2010. Každoročně do něj zavítají stovky tisíc návštěvníků.
„Rekonstrukce, které letos provedeme, nejsou jen nutnou údržbou, ale rovněž investicí do jeho další dlouhodobé životnosti a také do energetických úspor,“ uvedla místostarostka města Jana Grygarová.
Povrch terasy letního areálu je opotřebený, místy také prosakuje voda do její konstrukce. Stavbaři proto všechny vrstvy terasy odstraní a doplní tepelnou izolaci a hydroizolace. Nový povrch terasy bude z betonových dlaždic.
Připravovaná rekonstrukce šaten zahrnuje výměnu podlah a úpravu stěn. Řemeslníci také obnoví převlékací boxy a šatní skříňky. „Výměna se týká všech prvků vykazujících značné opotřebení nebo poškození, které již nelze opravit,“ sdělil mluvčí radnice Jan Pášma.
Prosklená stěna mezi zábavním a letním areálem má po letech provozu narušenou konstrukci, stavbaři ji proto odstraní a nahradí novou.
Po dobu dvouměsíční odstávky provozu se v akvaparku chystají také údržbové a sanitární práce, které nelze dělat za plného provozu. V saunové zóně řemeslníci zrekonstruují toalety, vymění skla nad plaveckým bazénem, chystá se i výmalba interiérů.
Před několika týdny začala v akvaparku oprava střechy nad hlavním plaveckým bazénem, dětským bazénem a wellness zónou za 7,4 milionu korun. Trvat by měla do konce září. Části střechy jsou již technicky nevyhovující a místy i poškozené. Při větších deštích střechou do akvaparku občas zatékalo.