„Obě studie představují důležitý krok k rozvoji města a reagují na potřebu rozšířit možnosti kvalitního bydlení,“ vysvětlil starosta Stanislav Blaha.
V Mařaticích jde o území, které je částečně zastavěné rodinnými domy, na které by nové bydlení mělo navázat. Potíž je, že pozemky vlastní různí majitelé, a investoři se o jejich odkoupení a scelení snaží už několik let. Má zde vzniknout 22 rodinných domů o maximální výšce pět metrů a s rovnou střechou. Plán respektuje okolní krajinu i barokní výklenkovou kapličku s lípou a kaštanem, která tvoří výraznou místní dominantu.
V části Sady na sídlišti Východ jde o rozlehlou plochu o rozloze 8,6 hektaru. Plánovaná je výstavba bytových domů s kapacitou 250 bytů a 48 rodinných domů. Investiční záměr chystá majitel významné části pozemků. Stavět by se mělo ve čtyřech etapách včetně nulté, která počítá s vybudováním komunikací a inženýrských sítí. Součástí území má být i parkování s 500 místy.
Na sociálních sítích se objevily obavy, že tak velké navýšení počtu obyvatel v této lokalitě nezvládnou stávající silnice a dopravní napojení. I teď mají lidé zkušenosti například s ucpanou příjezdovou cestou ze sídliště na hlavní třídu přes Sady.
„Určitě by se nejdříve mělo řešit lepší napojení na třídu Maršála Malinovského a pak až další výstavba. Takto to bude ještě horší než v současné době,“ napsala obyvatelka Staňka Kropáčová.
Dopravní situaci by měl investor podle města také řešit, případně se na úpravách finančně podílet.
Rozvoj bydlení závisí hlavně na soukromnících
Uherské Hradiště má ve svém územním plánu dohromady 164 hektarů pozemků určených pro bydlení, větší část z toho pro rodinné domy. Samo město ale vlastní jen velmi malou část. Rozvoj bydlení tak do značné míry závisí na soukromých investorech a developerských společnostech.
„Co se týče poměru parkování, počtu bytů, rodinných domů a poměru zeleně, je studie pro Sady zpracována velmi dobře,“ řekl opoziční zastupitel Michal Dvouletý.
„Otázkou je, zda s případným přílivem obyvatel plánuje město také nějaké dostupné bydlení v podobě startovacích bytů pro mladé, případně bydlení pro seniory,“ dodal Dvouletý.
Podle Blahy se radnice chce na takovém typu bydlení podílet a také připravuje projekty, které to umožní. „Město nemusí nutně stavět samo, ale může kooperovat s privátním sektorem. Ukazuje se, že i řada developerů nechce dělat jen projekty k rychlému prodeji, ale zabývají se i nájemním bydlením pro skupiny lidí, které jsou podporované státem,“ podotkl Blaha.
Zajímavou lokalitou pro různé typy bydlení bude část bývalého nemocničního areálu. Pro město jde o strategickou rozvojovou plochu, ve které by svůj domov mohlo najít až 3 400 obyvatel. Hotový je regulační plán, jenž nastínil počty bytů i rodinných domů a budovy s občanskou vybaveností.