Silničáři začali opravovat most. Cesta přes Hradiště je bez potíží průjezdná

Jsou dvě minuty po půl osmé ráno, do Hradiště míří poslední školní spoje z okolních obcí a na přechodech pro chodce čekají hloučky dětí. Doprava houstne.

Přijíždíme ve směru od Březolup a kolem autobusového nádraží očekáváme první kolonu. Žádná se ale nekoná. Stejné je to u Slováckého divadla, a dokonce i před samotným mostem J. A. Bati (dříve Moravní), kde se zipujeme do jednoho pruhu. Překvapivě plynule. A devět minut po půl osmé už parkujeme za mostem.

Sečteno podtrženo: po vytížené silnici první třídy mezi Starým Městem a Uherským Hradištěm se i při zúžení dopravy do jednoho pruhu v každém směru dá projet bez komplikací. Jak je to možné, když i Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) před začátkem oprav upozorňoval na zdržení?

„Ukazuje se, že informační kampaň, kterou tomu všichni věnovali, byla natolik významná, že spousta řidičů i dopravců si svou cestu přeplánovala a zvolila jiné trasy,“ vysvětlil ředitel KOVED Martin Štětkář. „První pracovní den po jarních prázdninách čekal zpoždění a zácpy snad úplně každý. Ale všechno bylo nakonec v normě a kolony nebyly velké.“

Po mostě přes Moravu přitom denně projede kolem 23 tisíc vozidel. Jde o silnici první třídy mezi Brnem a Slovenskem, která je současně spojnicí trojměstí Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice.

Jak se ale ukazuje, při dopravním omezení mohou pomoci i obchvaty. Z Kunovic směrem na Buchlovské hory a Brno není nutné jet přes Hradiště, ale je možné využít obchvat. Z něj se dá ve Starém Městě napojit na hlavní trasu do Otrokovic, nebo teď už i na nový úsek dálnice D55 na Zlín. Totéž platí v opačném směru.

„To je obrovská výhoda. Opravu mostu jsme plánovali i tak, aby už byl nový úsek dálnice zprovozněný,“ prohlásil šéf krajského Ředitelství silnici a dálnic Karel Chudárek. „A nejvíc nám pomáhá navigace. Opravu mostu spojenou s dopravním omezením jsme nahlásili do systému, který pak řidiče navádí na lépe sjízdnou trasu,“ zdůraznil.

Provoz je paradoxně někdy i slabší

Příjemně překvapení jsou i řidiči veřejné dopravy, kteří do města vozí a odvážejí studenty z okolí. „Je to zajímavé, ale provoz je slabší než jindy,“ poukázal zástupce ředitele pro autobusovou dopravu ČSAD Uherské Hradiště Ivan Kallus. „Když teď skončily prázdniny, tak měly spoje v obou směrech asi deset minut zpoždění. Mysleli jsme, že to bude určitě horší.“

Doprava zůstala plynulá i kolem osmé hodiny ranní. V koloně občas stáli jen řidiči, kteří na most přijížděli od Starého Města. Většinou proto, že do jednoho jízdního pruhu se řadili hned za křižovatkou u obchodního centra (čerpací stanice), přičemž ale mohli využít druhý, volný jízdní pruh. Oba se do jednoho zužují až těsně před mostem. Některým také viditelně dělalo problém správné zipování.

„Samozřejmě v tomto úseku doporučujeme střídavé řazení, aby se světelná křižovatka neucpávala. Díky tomu pak bude provoz plynulejší,“ poukázal mluvčí policie Radomír Šiška s tím, že dopravní policisté zváží umístění značky střídavého řazení v tomto úseku.

Opravované silnici se většinou nemohou vyhnout místní obyvatelé, veřejná doprava nebo zásobovací vozy. Ani ti by ale neměli nabírat velké zpoždění.

„Určitě to může být složité, když například z mostu vyjíždí technika, nebo se otáčí. Ale jinak zatím nemáme žádné signály, že by doprava stála, ani nevíme o nějakých stížnostech,“ potvrdil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Potíže mají lidé z části Rybárny

V nepříjemné situaci se ale dočasně ocitli obyvatelé několika ulic v části Rybárny, kteří k výjezdu na hlavní cestu musejí použít jinou ulici než Moravní nábřeží. Pokud míří do města pěšky nebo na kole, musejí se nejdříve dostat na druhou stranu mostu, protože z jejich strany je most uzavřený. Kvůli přechodu pro chodce se ale musejí vydat na opačnou stranu, tedy až ke křižovatce ve Starém Městě a odtud po chodníku zpět do města.

Opravy mostu potrvají osm měsíců a budou se provádět po polovinách. Teď silničáři uzavřeli polovinu ve směru z Uherského Hradiště, která by měla být hotová v létě.