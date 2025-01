Řidiče v Uherském Hradišti navedou na dálnici D55 tři nové mosty přes Moravu

Pro místní je to zásadní posun. O severním obchvatu města se mluví více než deset let a patří mezi největší dopravní priority. Teď plány dostávají konkrétní podobu. Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) dokončilo vyhledávací studii, po které by měla následovat technická studie.

„Díky vybrané variantě jsme se o další krok přiblížili ke komplexnímu řešení obchvatu, na který tady čekají snad všichni. O nezbytnosti silničního propojení mezi Uherským Hradištěm, částí města Jarošov a dálnicí D55 nemůže být diskuse,“ prohlásil starosta Stanislav Blaha.

Problémy s dopravou jsou v Hradišti dlouhodobé. I proto, že hustý provoz je v celém souměstí Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice. Kolony se pravidelně tvoří na hlavní třídě Maršála Malinovského i na přilehlé ulici Sokolovská, kterou do města přijíždějí řidiči směrem od Zlína. V prvním případě se denní počet vozidel pohybuje kolem 23 tisíc, v druhém kolem 11 tisíc.

Trpí tím nejen doprava, která zahlcuje hlavní příjezdové trasy a křižovatky, ale i obyvatelé obou ulic.

„Teď se také otevřela část dálnice D55 u Starého Města, kde čekáme zvýšenou dopravu, která bude mít vliv i na přetíženou dopravu v Hradišti. Je proto potřeba řešit alternativu, která by řidiče odvedla k dálnici, a to na třech místech,“ upřesnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Trojí přemostění je nepříznivější variantou

Podle hotové vyhledávací studie, kterou ŘSZK zadal Zlínský kraj, je nejlepším řešením vybudovat přivaděč k dálnici podél řeky Moravy na katastrálním území Starého Města a napojit na něj tři nové mosty přes řeku Moravu. Původně se přitom zvažovaly mosty dva, navíc ve variantě jen jednoho, nebo druhého.

„Opravdu dlouho a opakovaně jsem zdůrazňoval, že pro město jsou zásadní oba mosty. Například i během jednání s ministrem dopravy Martinem Kupkou,“ upozornil Blaha.

Mapka chystaného dálničního přivaděče D55 Uherské Hradiště - Staré Město

Nejvhodnější varianta v podobě tří mostů je nakonec pro město ještě příznivější. Počítá s přemostěním na začátku Hradiště v místní části Jarošov zhruba v úrovni bývalého pivovaru. Tam má vzniknout nová okružní křižovatka na stávající silnici II/497.

Silnice by pak dál vedla po staroměstské straně podél Moravy a navazoval by na ni další most v průmyslové části Jaktáře. Ten by pravděpodobně nejvíce využila vozidla, která z různých míst přijíždějí k místním firmám. Přeložka silnice by potom vedla dál a třetím mostem by překonala Baťův kanál směrem z Velehradské třídy zhruba za budovou, ve které sídlí Policie ČR v blízkosti autobusového nádraží.

Kdo zaplatí dvě miliardy, zatím není jasné

Následně by se měl obchvat napojit na ulici Východní ve Starém Městě v blízkosti obchodního centra, která přivádí silniční dopravu k okružní křižovatce na silnici III/42824. Odtud by byla doprava vedena k D55.

„Tři mosty jsme jako nejvhodnější zvolili proto, že chceme, aby obchvat využívalo více vozidel a abychom už od třídy Malinovského odvedli dopravu z města,“ vysvětlil Malý.

Příprava obchvatu je ale teprve na začátku. Během letošního roku jsou naplánované průzkumy, ze kterých bude mimo jiné patrné, jak nová část dálnice D55 změnila, nebo nezměnila trasy dopravy. Až se výsledky vyhodnotí, bude následovat zpracování podrobnější technické studie.

Projekt bude mimo jiné v dalších fázích vyžadovat aktualizaci územních plánů města, Zásad územního rozvoje i generelu dopravy a další technické přípravy.

Předběžné odhadované náklady se pohybují mezi 1,5 až 2 miliardami korun. Kdo je zaplatí, zatím není jasné. Vzhledem k tomu, že ŘSZK obchvat řeší jako přeložku krajské silnice druhé třídy, bude muset část financí pravděpodobně zaplatit Zlínský kraj. Ten tuto stavbu považuje také za důležité.

„Moje představa je, že se pokusíme státem vyjednat, aby uhradil polovinu nákladů. Stejně jako se nám to už podařilo u přivaděče D49 do Zlína,“ upřesnil náměstek hejtmana Zlínského kraje Radek Doležel, který má na starosti dopravu.

