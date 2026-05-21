Uherské Hradiště prodává tři domy, očekává za ně v součtu desítky milionů korun

Radnice v Uherském Hradišti nabízí k prodeji tři domy, které jsou v majetku města. Očekává za ně v součtu příjem v desítkách milionů korun. Získané peníze využije pro další rozvoj veřejného prostoru a služeb pro obyvatele, uvedla v tiskové zprávě místostarostka města Pavlína Jagošová (ODS). Objekty lze podle zástupců radnice využít k bydlení, podnikání nebo službám.
V nabídce jsou bytový dům ve Všehrdově ulici, rohový dům na Velehradské třídě a někdejší přístavba zimního stadionu v ulici Na Rybníku. "Prodej bude probíhat formou výběru nejvyšší nabídky," uvedla Jagošová.
Město podle místostarostky po zvážení všech okolností dospělo k tomu, že bude lepší dát budovám šanci na nové využití a další rozvoj prostřednictvím investorů, než aby radnice sama financovala jejich nákladné rekonstrukce. "Věříme, že právě tyto soukromé investice mohou některým objektům přinést nový život a že noví vlastníci dokáží potenciál těchto objektů rozvinout takovým způsobem, který bude přínosný jak pro ně samotné, tak i pro město," řekla Jagošová.
Zájemci si mohou pořídit bytový dům číslo popisné 506 ve Všehrdově ulici. Na základě znaleckého posudku z letošního dubna byla cena nemovitosti stanovena na 34,5 milionu korun. "Technický stav domu již delší dobu neodpovídá současným požadavkům, a to jak po stavební stránce, tak z hlediska dispozičního řešení i technického vybavení, které se blíží hranici své životnosti," uvedla Jagošová. Poslední odhad nákladů na rekonstrukci objektu činil podle zástupců města přibližně 55,6 milionu korun.
Druhou nabízenou nemovitostí je dům číslo popisné 244 na Velehradské třídě. Jeho minimální cena je podle znaleckého posudku 5,7 milionu korun. Nepodsklepený zděný objekt má dvě nadzemní podlaží. Technický stav domu není dobrý, zejména střešní krytiny. "Objekt byl po povodních v roce 1997 částečně sanován. Přesto jeho současný stav i omezené možnosti využití vedou město k tomu, že vhodnější cestou je nabídnout budovu novému vlastníkovi, který může objekt dále rozvíjet a využít jeho potenciál," řekla Jagošová.
Radnice prodává též přístavbu zimního stadionu z roku 1976. V souvislosti s nedávnou demolicí původního stadionu a pokračující výstavbou nového ji město provozně oddělilo. Nyní tedy tvoří samostatnou nemovitost s vlastním číslem popisným Na Rybníku 1057. "V objektu se nacházejí komerční plochy, kavárna se zázemím, ubytovací zařízení, wellness, fitstudio a kanceláře se zázemím. Objekt je ve velmi dobrém technickém stavu," uvedl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. Znalecký posudek stanovil obvyklou cenu budovy na 41 milionů korun.