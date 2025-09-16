Vyšší výnosy i kvalita. Vinaři ze Slovácka začínají sklízet letošní úrodu

Jana Fuksová
  9:12
Prvním výsledkem letošní sezony se vinaři pochlubili druhý zářijový víkend na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti. Bílý i červený burčák z nejranějších odrůd mohli návštěvníci ochutnávat téměř v každém vinném stánku. A neodradilo je ani deštivé počasí, které akci provázelo po oba dny.

Klidní zatím zůstávali i samotní pěstitelé, byť se na podobné počasí v období dozrávání hroznů dívají trochu s obavami.

„Déšť si samozřejmě hlídáme, ale když nebude pršet tři čtyři dny v kuse, tak by nás to nemělo výrazně ovlivnit,“ věří vinař Jan Cícha z Blatnice pod Svatým Antonínkem. V obci s necelými dvěma tisíci obyvatel má vinařství bohatou a dlouhou historii a k místnímu Cechu blatnických vinařů se řadí čtyři desítky pěstitelů. Řada z nich přijela se svým vínem i do Hradiště.

V Blatnici se vinařství věnuje i mladá generace

„Jsme okrajová obec a zatímco zaběhlá vinařství například na Pálavě nemají o zákazníky nouzi, my pořád chceme a musíme zákazníka přesvědčovat, že děláme vynikající víno. V Blatnici se to hodně posunuje, vinařství se začala věnovat i mladá generace, která má úspěch i na soutěžích,“ poukázal vinař Josef Hanačík, jenž přivezl ochutnávku z Bílé Karpaty vinařství.

Vinaři ze Slovácké vinařské podoblasti nabídli návštěvníkům slavností vína v Uherském Hradišti první výsledky své práce v podobě burčáku. Letošní sezonu očekávají úspěšnou, s vyšším výnosem a vysokou kvalitou. Na snímku vinař Libor Zlomek z vinařství Zlomek a Vávra z Boršic u Blatnice. (září 2025)
Vinaři ze Slovácké vinařské podoblasti nabídli návštěvníkům slavností vína v Uherském Hradišti první výsledky své práce v podobě burčáku. Letošní sezonu očekávají úspěšnou, s vyšším výnosem a vysokou kvalitou. (září 2025)
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti letos provázelo deštivé počasí. (září 2025)
Vinaři ze Slovácké vinařské podoblasti nabídli návštěvníkům slavností vína v Uherském Hradišti první výsledky své práce v podobě burčáku. Letošní sezonu očekávají úspěšnou, s vyšším výnosem a vysokou kvalitou. Na snímku vinař Josef Hanačík z Blatnice pod Svatým Antonínkem. (září 2025)
11 fotografií

Nejen pěstitelé z Blatnice, ale rovněž z dalších koutů Slovácké vinařské podoblasti se shodují, že letošní ročník bude patřit k těm lepším. Podle prvních sběrů to vypadá na vyšší výnosy i kvalitu.

„Objemově i kvalitou hroznů vypadá letošní ročník lépe než ten minulý. Možná se vrátíme k dlouhodobému průměru,“ potvrdil prezident Svazu vinařů Martin Chlad. „Ale jsme stále obezřetní, protože sklizeň si dává načas a sběr klíčových odrůd nás teprve čeká. Musíme být opatrní kvůli dlouhodobějším dešťům, které by nám znemožnily úrodu sklidit včas,“ doplnil.

Jarní mráz, suché léto a špačci. Vinaři na Slovácku zažívají nešťastný rok

Loňský rok poznamenaly jarní mrazy, pak přišlo suché a velmi teplé léto, někde dlouhotrvající deště a jinde zase špačci. Celkově byla úroda nižší o desítky procent.

„Letos bude úroda tak o dvacet procent vyšší. A kvalita vypadá, že bude průměrná až lepší. Tento týden už začneme sbírat další odrůdy, jako jsou Savignon nebo Rulanda šedá,“ poukázal Cícha.

Začíná hlavní sklizeň

Do vinohradů už vyrazili i v Boršicích u Blatnice pro odrůdy Muškát moravský a Muškát Ottonel, aby do Hradiště přivezli burčák. Další sběr plánují na tento týden.

Rok dobrého vína. Deště v červenci prospěly hroznům, už jsou první burčáky

„Musíme se trefit do prostoru, kdy nebude pršet. Nechceme už moc čekat, cukry už tam jsou. A kdyby náhodou přišly dlouhotrvající deště, tak ať nám to nezpůsobí škody v podobě hniloby,“ přiblížil Libor Zlomek z boršického vinařství Zlomek&Vávra.

„Jak se říká, dokud to není ve sklepě, úroda se nepočítá. Ale vypadá to, že průměrný desetihektarový výnos bychom mohli letos přesáhnout, takže se těšíme na velmi pěknou a zajímavou úrodu. A kvalita bude výborná.“

Révě přály slunce i vláha

Větší výnos je podle něj způsobený letošním počasím, které přineslo na jedné straně dostatek vody, na druhé i dostatek slunečních paprsků. Díky tomu se vinaři vrátili k běžným termínům sklizně. Zatímco loni museli do vinohradů už ve druhé polovině srpna, letos si počkali až na polovinu září.

Na vinicích okolo Velehradu a Hluku, kde hospodaří Arcibiskupské zámecké víno specializující se na mešní vína, chystají hlavní sklizeň za týden. „Mohou přijít ještě nálety ptactva, ale doufáme, že se nám to vyhne,“ věří enolog vinařství Tomáš Kotal.

Česko už zná svého Vinaře roku. Letošní ročník ovládly ryzlinky

Milovníci vína se tak společně s vinaři mohou těšit na dobrou sezonu a také na novinky, které pěstitelé chystají. Na svatého Martina například Zlomek&Vávra představí mladé víno, které bude perlivé. Vinařství Dvůr pod Starýma Horama z Boršic u Buchlovic zase nabídne nové víno s nízkým obsahem alkoholu a také oranžové víno.

„Oranžová vína jsou kvašená v akátovém sudu na slupkách, následně lisovaná, nefiltrovaná a nesířená. Díky dlouhé maceraci mají vyšší obsah tříslovin a díky složitému procesu získávají tóny čaje, citrusových kůr a takový smetanový závan. Určitě je to specifické víno,“ přiblížil jeden z majitelů vinařství Ondřej Gottwald.

