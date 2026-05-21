Uherské Hradiště zrekonstruuje tréninkové hřiště v městském sportovním areálu

Uherské Hradiště zrekonstruuje tréninkové hřiště s umělým trávníkem v městském sportovním areálu v ulici Stonky. Práce za 5,57 milionu korun, které zahrnují především kompletní výměnu povrchu, začnou v červnu. Hotové by měly být do poloviny července, uvedl v tiskové zprávě mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.
Hřiště slouží především pro tréninky mládežnických kategorií spolku FC Slovácko, chlapců i dívek. Pro výuku tělesné výchovy jej využívá také Základní škola (ZŠ) Sportovní. "Stávající povrch hřiště už je za svým zenitem. Našim cílem je na tréninkovém hřišti, které je součástí městského sportovního areálu, zajistit sportovcům moderní a bezpečný povrch a prodloužit tak životnost sportoviště pro další roky využívání," uvedla místostarostka města Jana Grygarová (ANO).
Upravené hřiště bude mít velikost hrací plochy 64krát 40 metrů s předepsanými výběhy za brankovými a postranními čarami. Celkový rozměr hřiště zůstane zachovaný. Jeho delší strana má 74 metrů a kratší 46 metrů.
Uherskohradišťská radnice připravuje i další investice do sportovních areálů ve městě. "Zásadní rekonstrukce čeká sportoviště u ZŠ TGM v Mařaticích a v létě se nového povrchu dočká také hlavní sál sportovní haly," řekl starosta Stanislav Blaha (ODS).
Město dále plánuje vylepšení zázemí sportoviště ve Větrné ulici na sídlišti Východ a výstavbu hřiště na malou kopanou na sídlišti v Jarošově. "Do budoucna chystáme také obnovu zázemí sportovního areálu v Sadech a věnujeme se i budoucímu rozvoji sportovně rekreačního areálu v Míkovicích u přehrady," doplnil starosta. V případě získání dotace by radnice ráda postavila též malé fotbalové hřiště s umělým povrchem v areálu bývalých kasáren.