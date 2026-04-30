Uherskobrodská škola podepsala dohodu o spolupráci s ministerstvem obrany

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod na Uherskohradišťsku podepsala rámcovou dohodu o spolupráci s ministerstvem obrany. Dohoda podepsaná ve středu v Praze má přinést přímé zapojení špičkových odborníků do výuky i nové příležitosti pro budoucí uplatnění absolventů v technických a strategických oborech, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Zlínský kraj je zřizovatelem školy. Škola jako jedna z mála v Česku vyučuje maturitní obor Technik - puškař a učební obor Puškař.
"Podpis této dohody považuji za důležitý krok k ještě těsnějšímu propojení vzdělávání s praxí. Zlínský kraj dlouhodobě podporuje technické a řemeslné obory a právě spolupráce s ministerstvem obrany dává studentům možnost získat jedinečné zkušenosti přímo od špičkových odborníků. Věřím, že tímto partnerstvím posílíme nejen kvalitu výuky, ale také budoucí uplatnění absolventů, a to jak v obranném průmyslu, tak i v dalších technicky orientovaných odvětvích," uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).
Cílem partnerství je propojit studenty a pedagogy s odborníky z resortu obrany a přiblížit jim specifické oblasti, které souvisí s jejich studiem i budoucí kariérou, například ve strojírenském a obranném průmyslu či Armádě České republiky. První společné aktivity začnou v příštím školním roce.
"Resort obrany dlouhodobě podporuje vzdělávací a výzkumné instituce. S českými školami máme podepsány desítky memorand o spolupráci. Podporujeme tím vzdělávání mladých lidí, jejichž specializace jsou následně využitelné v obranném průmyslu," uvedl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Tématem jednání byl také projekt Campus-Tech, který chce modernizovat zázemí školy a více propojit výuku s praxí i průmyslovými partnery, včetně oblasti obranných technologií.
"Velmi si vážíme možnosti spolupracovat s Ministerstvem obrany České republiky. Věřím, že tato spolupráce přinese našim studentům i pedagogům nové odborné poznatky a umožní jim lépe porozumět oblastem, které mají pro naše specifické obory mimořádný význam," uvedla ředitelka školy Hana Kubišová. "Zároveň v ní vidíme příležitost, jak dále propojovat školu s praxí, firmami z obranného průmyslu i Armádou České republiky. Společným cílem je, aby naši absolventi byli připraveni uplatnit své znalosti a dovednosti v tomto náročném a vysoce specializovaném odvětví, a to i přímo ve Zlínském kraji," uvedla ředitelka.