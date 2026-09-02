Uherskohradišťská nemocnice dokončila rekonstrukci hlavního vjezdu

Nemocnice v Uherském Hradišti dokončila přestavbu hlavního vjezdu do areálu. Spolu s upraveným a rozšířeným vjezdem spustila také nový parkovací systém, který automaticky načítá registrační značky aut, sdělila dnes ČTK mluvčí nemocnice Stanislava Fojtová. Náklady byly 5,7 milionu korun bez DPH, investorem byl Zlínský kraj coby zřizovatel nemocnice.
"Rekonstrukcí jsme chtěli především zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu nemocnice. Rozšířený vjezd a nový parkovací systém umožní rychlejší průjezd vozidel zdravotnické záchranné služby i ostatních sanitních vozidel a zároveň přinesou přehlednější režim pro pacienty, návštěvníky i zaměstnance," uvedl předseda představenstva nemocnice Petr Sládek.
Systém při příjezdu vozu k závoře načte registrační značku. Řidič stiskne tlačítko a vezme si parkovací lístek. Po zaplacení parkovného systém při výjezdu načte registrační značku a závora se automaticky otevře. Pokud značku nerozpozná, řidič použije vjezdový lístek. Parkovné je možné zaplatit ve čtyřech pokladnách, jeho výše se mírně zvýšila. Prvních 30 minut je nadále zdarma, za další započatou hodinu zaplatí řidiči 30 korun, dosud to bylo 25 korun. Nižší parkovné je na parkovišti u hematologicko-transfuzního oddělení před hlavní branou do areálu.
Držitelé průkazu ZTP mají parkování zdarma. "Při vjezdu standardně obdrží parkovací lístek. Parkovné ale nehradí. Při výjezdu je potřeba předložit průkaz ZTP personálu vrátnice, který následně závoru otevře," uvedla mluvčí. Bezplatný výjezd mohou stejně jako dosud využít také pacienti na základě parkovacího lístku vydaného v ambulanci či útvaru nemocnice. U motocyklů systém registrační značku nezaznamenává. Při vjezdu i výjezdu závoru otevírá pracovník vrátnice a motocyklisté za parkování neplatí.