Uherskohradišťské divadlo připravuje program zaměřený na osobnost T. G. Masaryka

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti připravuje na 25. října program zaměřený na osobnost Tomáše Garrigua Masaryka. Scéna ho chystá při příležitosti 108. výročí vzniku samostatného Československa. Zájemci si vyzkoušejí různé situace ze života prvního československého prezidenta. Program je určený dospělým a mladým lidem od 15 let, sdělil dnes ČTK herec a mluvčí divadla Josef Kubáník.
Slovácké divadlo se několik let věnuje speciálním programům pro žáky a studenty, kterým zážitkovou formou přibližuje různá období české historie. Plusko, jak se vzdělávací platforma jmenuje, dosud nabídlo více než 70 programů ve školách. A protože zájem o ně projevili i dospělí, tým Daniely Evjákové se rozhodl vyjít mu vstříc. "Program, který na konec října připravujeme, je určen všem, kteří rádi zkoušejí něco nového, mají blízko k divadlu nebo by chtěli poznat Masarykův příběh, a to jinak, intenzivněji, než pouze z hlediště," uvedla Evjáková.
"Účastníci odpoledne budou v malých skupinkách vytvářet situace ze života T. G. Masaryka a vstupovat do nich v různých rolích, přičemž z aktivity mohou kdykoliv vystoupit. Nejde o podávání hereckého výkonu, ale o hru a společnou tvorbu," uvedla Evjáková.
Podle autorky projektu patří mezi oblíbené části programu situace, kdy se demonstruje na Karlově univerzitě nebo se předávají tajné zprávy v rolích členů odboje. "Nejlépe něco pochopíme, když to prožijeme. Každý má možnost situace nejen promýšlet, ale také se v nich sám rozhodovat a prožít je hlavou i srdcem. Takový zážitek se pak stává zkušeností, kterou si člověk odnáší dál do života," doplnila Evjáková.
Vstupné na zážitkový program na Malé scéně Slováckého divadla bude 390 korun. Předchozí divadelní zkušenost není potřeba. Podrobnosti jsou na webu. Účastníci zároveň mohou využít slevu 25 procent na vstupné na derniéru muzikálu Masaryk, který v Uherském Hradišti režíroval Dodo Gombár. Divadlo ji má na programu 20. listopadu.