Šest zraněných po čelní srážce aut. Zasahoval i vrtulník, silnice je zavřená

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:02
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Srážka dvou osobních vozidel na Uherskohradišťsku si vyžádala 6 zraněných. (19. srpen 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

Šest lidí se dnes odpoledne zranilo při čelní srážce dvou osobních aut na silnici I/50 mezi Buchlovicemi a Starými Hutěmi na Uherskohradišťsku. Silnice je zavřená, policie odklání dopravu na objízdné trasy. Zranění byli přepraveni do nemocnic.

Nehoda se stala po 13. hodině. „Došlo k čelnímu střetu dvou osobních vozidel. Komunikace bude uzavřena minimálně do 16. hodiny,“ řekl mluvčí policie Radomír Šiška.

Srážka dvou vozidel v buchovských kopcích si vyžádala šest zraněných osob. (19. srpen 2026)

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Dopravu podle něj policisté odklánějí na objízdné trasy u Střílek na Kroměřížsku a z opačné strany u Boršic na Uherskohradišťsku.

Jeden zraněný člověk byl podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veroniky Slaměnové transportován letecky do nemocnice v Brně.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Tři osoby převezly posádky záchranné služby do nemocnice v Uherském Hradišti a dvě na urgentní příjem Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně,“ uvedla mluvčí. Rozsah zranění účastníků nehody neupřesnila.

Vytížená silnice I/50 spojuje Brno s Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na Uherskohradišťsku. Odtamtud dále směřuje k hranicím se Slovenskem.

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