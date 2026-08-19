Šest zraněných po čelní srážce aut. Zasahoval i vrtulník, silnice je zavřená

Nehoda se stala po 13. hodině. „Došlo k čelnímu střetu dvou osobních vozidel. Komunikace bude uzavřena minimálně do 16. hodiny,“ řekl mluvčí policie Radomír Šiška.
Dopravu podle něj policisté odklánějí na objízdné trasy u Střílek na Kroměřížsku a z opačné strany u Boršic na Uherskohradišťsku.
Jeden zraněný člověk byl podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veroniky Slaměnové transportován letecky do nemocnice v Brně.
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„Tři osoby převezly posádky záchranné služby do nemocnice v Uherském Hradišti a dvě na urgentní příjem Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně,“ uvedla mluvčí. Rozsah zranění účastníků nehody neupřesnila.
Vytížená silnice I/50 spojuje Brno s Uherským Hradištěm a Uherským Brodem na Uherskohradišťsku. Odtamtud dále směřuje k hranicím se Slovenskem.