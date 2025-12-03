V Uherském Brodě evakuovali školu kvůli nebezpečné látce, mohla by vybuchnout

Autor: fuk, iDNES.cz
  13:32aktualizováno  14:14
Hasiči a policisté v Uherském Brodě dnes po poledni evakuovali stovky žáků a zaměstnanců ze ZŠ Mariánské náměstí. V jednom z kabinetů se vyskytla nebezpečná látka a mohl by hrozit výbuch. O jakou látku se jedná, policie nezveřejnila. Do školy byl povolán pyrotechnik, který má látku určit.
Fotogalerie2

Na Základní škole na Mariánském náměstí v Uherském Brodě evakuují 450 osob kvůli přítomnosti nebezpečné látky a riziku výbuchu. (3.12.2025) | foto: PČR Zlínského kraje

Evakuována byla téměř celá škola s výjimkou školní družiny, která je dost daleko od daného místa, řekl starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.

„Rodiče by měli být v klidu, situace je pod kontrolou. Družina se využívá k předávce dětí rodičům, kteří si pro ně jezdí, nyní tam zbývá kolem 50 dětí,“ upřesnil starosta před 14. hodinou. Evakuace nastala před koncem vyučování, děti proto nebylo třeba nikam převádět.

Vedení základní školy na svém Facebooku uvedlo, že se dnes z bezpečnostních důvodů ukončilo vyučování a žáci šli ve 12.45 domů. Družina pro první stupeň funguje normálně.

V akci také pyrotechnik

Informaci o evakuaci školy zveřejnila Policie ČR krátce po 13. hodině.„Aktuálně se podílíme na evakuaci 450 osob ze ZŠ Mariánské náměstí v Uherském Brodě. Důvodem je přítomnost nebezpečné látky v jednom z kabinetů a potenciální riziko jejího výbuchu. Na místo je přivolán náš policejní pyrotechnik,“ napsali policisté na síti X.

Právě pyrotechnik má určit, o jakou látku přesně jde, a zajistit její bezpečné odstranění.

Mariánské náměstí se nachází v centru šestnáctitisícového města, nedaleko Kulturního domu i radnice města. Do budovy školy chodí žáci prvního i druhého stupně, dohromady má 22 tříd.

Na ubytovně v Kroměříži v noci unikal plyn, osm lidí odvezla záchranka

Podle krajských hasičů je situace pod kontrolou zasahujících složek integrovaného záchranného systému a probíhá podle standardních bezpečnostních postupů. „Okolí školní budovy bylo z důvodu maximální opatrnosti označeno jako nebezpečná zóna a je pod stálým dohledem hasičů a policie,“ upřesnila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Doprava v okolí školy funguje bez omezení. Starosta Kubáník obdržel oznámení od policie kolem 13. hodiny. „Bylo potřeba pro jistotu evakuovat celou školu včetně zaměstnanců, tedy celou budovu. Nikomu se nic nestalo,“ konstatoval s tím, že jde o žáky od první do deváté třídy.

„Řidiče a řidičky, kteří se pohybují v okolí školy, prosíme o maximální obezřetnost a trpělivost. Okolnosti umístění látky budeme spolu s HZS ČR zjišťovat bezprostředně poté, co bude látka bezpečně zajištěna,“ apelují policisté i hasiči s tím, že obyvatelům v okolí nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Plameny na Pražském okruhu. Vzplál autobus, hašení zastavilo provoz

Na dálnici D10 ve směru na Mladou Boleslav se vznítil autobus. (3. prosince...

Požár autobusu dnes odpoledne likvidují hasiči na severu Prahy na pomezí Pražského okruhu a dálnice D10. Plameny zasáhly autobus v plném rozsahu. Cestoval v něm jen řidič. Podle mluvčího pražských...

3. prosince 2025  14:32,  aktualizováno  15:01

Českomoravská

Českomoravská

Rekonstrukce stanice Českomoravská.

vydáno 3. prosince 2025  14:54

Dvě zastavení na křížové cestě se dočkala obnovy, některé kapličky už nestojí

Nadační fond Historický Cheb se letos pustil do oprav dvou kapliček v...

Dvě zastavení historické křížové cesty k poutnímu místu Maria Loreto se podařilo obnovit v Hrozňatově u Chebu. Namísto zchátralých ruin nyní v krajině září novotou dvě kapličky. Připomínají někdejší...

3. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Jízdenku koupí v mobilu. Nová aplikace ušetří čas cestujícím na východě Čech

V tichosti začala fungovat nová aplikace Iredo. (2. prosince 2025)

Po více než měsíčním testování začala v Pardubickém a Královéhradeckém kraji fungovat nová mobilní aplikace Iredo, která konečně umožňuje nákup jízdenky. Zejména ti, co nepravidelně cestují vlakem,...

3. prosince 2025  14:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Finanční nejistota trvá, stavby nových úseků D11 a D35 začnou později

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Výstavba dálničních úseků Jaroměř – Trutnov na D11 a Úlibice – Hořice na D35 začne pravděpodobně až v příštím roce. Důvodem jsou pokračující nejasnosti ohledně financování staveb.

3. prosince 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

Nový obchvat Pardubic uleví, ale přinese i potíže. Jen se neví, jak budou velké

Tisíce lidí si na kolech, pěšky či na bruslích prohlédly severovýchodní obchvat...

V pátek se řidičům otevře nový severovýchodní obchvat Pardubic. Přinese snazší cestu přes Labe, lepší napojení Dubiny a Pardubiček, ale zároveň způsobí nové potíže. Jen se ještě neví, jak budou velké.

3. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  14:32

Karlovy Vary příští rok opraví za desítky milionů korun rozvod vřídelní vody

ilustrační snímek

Karlovy Vary příští rok opraví páteřní rozvod vřídelní vody. Potrubí, kterým mineralizovanou vodu odebírají lázeňská zařízení ve městě, je v havarijním stavu....

3. prosince 2025  12:47,  aktualizováno  13:01

Blízko muzea

Blízko muzea

Beze slov

vydáno 3. prosince 2025  14:27

Při čelní srážce aut na Bruntálsku zemřel v úterý řidič, dva lidé se zranili

ilustrační snímek

Při čelní srážce dvou osobních aut na silnici I/57 u Města Albrechtic na Bruntálsku zemřel v úterý večer sedmadvacetiletý řidič. Ze zatím nezjištěných příčin...

3. prosince 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Vyšetřování zakázek v Olomouckém kraji se podle žalobců chýlí ke konci

ilustrační snímek

Vyšetřování údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji se blíží k závěru. Začátkem příštího roku by policie mohla uznat vyšetřování za...

3. prosince 2025  12:39,  aktualizováno  12:39

Vyšetřování zakázek v Olomouckém kraji se podle žalobců chýlí ke konci

ilustrační snímek

Vyšetřování údajně zmanipulovaných dopravních zakázek v Olomouckém kraji se blíží k závěru. Začátkem příštího roku by policie mohla uznat vyšetřování za...

3. prosince 2025  12:39,  aktualizováno  12:39

V Uherském Brodě evakuovali školu kvůli nebezpečné látce, mohla by vybuchnout

Na Základní škole na Mariánském náměstí v Uherském Brodě evakuují 450 osob...

Hasiči a policisté v Uherském Brodě dnes po poledni evakuovali stovky žáků a zaměstnanců ze ZŠ Mariánské náměstí. V jednom z kabinetů se vyskytla nebezpečná látka a mohl by hrozit výbuch. O jakou...

3. prosince 2025  13:32,  aktualizováno  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.