V Uherském Brodě evakuovali školu kvůli nebezpečné látce, mohla by vybuchnout

Evakuována byla téměř celá škola s výjimkou školní družiny, která je dost daleko od daného místa, řekl starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník.
„Rodiče by měli být v klidu, situace je pod kontrolou. Družina se využívá k předávce dětí rodičům, kteří si pro ně jezdí, nyní tam zbývá kolem 50 dětí,“ upřesnil starosta před 14. hodinou. Evakuace nastala před koncem vyučování, děti proto nebylo třeba nikam převádět.
Vedení základní školy na svém Facebooku uvedlo, že se dnes z bezpečnostních důvodů ukončilo vyučování a žáci šli ve 12.45 domů. Družina pro první stupeň funguje normálně.
V akci také pyrotechnik
Informaci o evakuaci školy zveřejnila Policie ČR krátce po 13. hodině.„Aktuálně se podílíme na evakuaci 450 osob ze ZŠ Mariánské náměstí v Uherském Brodě. Důvodem je přítomnost nebezpečné látky v jednom z kabinetů a potenciální riziko jejího výbuchu. Na místo je přivolán náš policejní pyrotechnik,“ napsali policisté na síti X.
Právě pyrotechnik má určit, o jakou látku přesně jde, a zajistit její bezpečné odstranění.
Mariánské náměstí se nachází v centru šestnáctitisícového města, nedaleko Kulturního domu i radnice města. Do budovy školy chodí žáci prvního i druhého stupně, dohromady má 22 tříd.
Podle krajských hasičů je situace pod kontrolou zasahujících složek integrovaného záchranného systému a probíhá podle standardních bezpečnostních postupů. „Okolí školní budovy bylo z důvodu maximální opatrnosti označeno jako nebezpečná zóna a je pod stálým dohledem hasičů a policie,“ upřesnila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
Doprava v okolí školy funguje bez omezení. Starosta Kubáník obdržel oznámení od policie kolem 13. hodiny. „Bylo potřeba pro jistotu evakuovat celou školu včetně zaměstnanců, tedy celou budovu. Nikomu se nic nestalo,“ konstatoval s tím, že jde o žáky od první do deváté třídy.
„Řidiče a řidičky, kteří se pohybují v okolí školy, prosíme o maximální obezřetnost a trpělivost. Okolnosti umístění látky budeme spolu s HZS ČR zjišťovat bezprostředně poté, co bude látka bezpečně zajištěna,“ apelují policisté i hasiči s tím, že obyvatelům v okolí nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí.