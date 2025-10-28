„Došlo zde k výbuchu plynu ve sklepě domu, který stojí v rodinné zástavbě mimo centrum města. Příčiny jsou stále v šetření,“ uvedl mluvčí policie Radomír Šiška.
Hasiči obdrželi hlášení o události ve tři čtvrtě na dvě v noci. Na místo byly vyslány čtyři jednotky, přičemž první dorazila už za pět minut. Oheň se podařilo uhasit pomocí dvou proudů vody.
„Na místě se nacházela zraněná osoba, které hasiči poskytli předlékařskou péči až do příjezdu posádek zdravotnické záchranné služby,“ doplnil mluvčí krajských hasičů David Martinec.
Vrtulník letěl se zraněným do Brna
Mluvčí záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková řekla, že muž při výbuchu a požáru utrpěl popáleniny zhruba na 75 procentech těla, část z nich je třetího stupně. „Pacienta jsme uvedli do umělého spánku, zaintubovali a předali letecké záchranné službě,“ dodala. Vrtulník zraněného muže transportoval na popáleninové centrum brněnské nemocnice.
Mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára řekl, že pacient je v kritickém stavu s popáleninami na více než 50 procentech těla. Popáleninové centrum pod Fakultní nemocnici Brno spadá.
Přivolaní záchranáři ošetřovali i ostatní obyvatele domu. Podle policie bylo v domě dohromady pět osob.
Požár se podařilo lokalizovat zhruba po patnácti minutách od příjezdu jednotek, úplná likvidace následovala kolem tři čtvrtě na čtyři. Na místě poté zůstala místní dobrovolná jednotka, která dohlížela na požářiště a zajistila převoz obyvatel domu do náhradního ubytování.
Výše škody je předmětem šetření hasičů a policie.
