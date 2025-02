Města tyranizují party mladistvých, část výrostků údajně sympatizuje s nacismem

Podle serveru Aktuálně.cz má útoky na školáky i dospělé na svědomí skupina mladých násilníků. Ta má údajně na kontě napadení čtrnáctiletého školáka v Uherském Ostrohu, později na plese otce a jeho syna a také mladíků v sousední Ostrožské Lhotě. Tam použili i obušky.

„Události se sice staly krátce po sobě, ale to neznamená, že se z toho má udělat působení gangu. Spojitost bych neviděl. Může tam být skrytá kriminální činnost, která zatím nebyla odhalená,“ reagoval starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Kuřimský.

V souvislosti s těmito případy se objevila na zmíněném serveru i informace o fotografii, na které mladíci z Uherskohradišťska hajlují a na stole mají z bílého prášku vytvořenou svastiku.

„Dostávají se k nám stále nové poznatky ohledně protiprávního jednání mládeže na Uherskohradišťsku. Pracujeme s tím, zatím to ale nespojujeme s žádným z případů na Ostrožsku,“ konstatoval mluvčí uherskohradišťské policie Radomír Šiška.

Ke třem incidentům na Ostrožsku došlo během posledního měsíce a půl. První se stal na Štěpána loňského roku v centru Uherského Ostrohu, druhý na přelomu silvestrovské noci a Nového roku v sousední Ostrožské Lhotě a třetí při nedávném školním plese v Ostrohu. Případy vyvolaly rozruch a obavy mezi místními, vyústily v policejní vyšetřování a pokračují schůzkami zástupců školy, radnice, policie, strážníků, psycholožky i rodičů.

Souvislost mezi případy policie nezjistila

Policie případy příliš nekomentuje, protože se týkají nezletilých a mladistvých. Spojení mezi nimi nevidí.

„Mezi jednotlivými případy nebyla zjištěna žádná souvislost. Každý je šetřen jednotlivě,“ informoval Šiška.

Upřesnil, že do Ostrohu byli policisté přivoláni kvůli napadení mezi dospělými osobami na plese. Událost z 26. prosince loňského roku prošetřili a následně předali přestupkové komisi radnice.

„K napadení do Ostrožské Lhoty jsme byli přivoláni prvního ledna krátce po půlnoci. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro trestní čin výtržnictví, za který hrozí až dva roky za mřížemi,“ připojil novou informaci mluvčí.

Obavy obyvatel v obou městech ale rostou. Už před plesem se dokonce obec spolu se školou snažila zajistit zvýšenou ochranu.

„Na základě získaných indicií jsem informoval městskou policii, která převzala noční službu, a zároveň i státní policii v našem městě. Také to věděla policie v Uherském Hradišti a ve Lhotě na to také byli upozornění, protože měli ples ve stejný den. Byla tady zvýšená opatrnost, nepodcenili jsme to,“ naznačil místostarosta Ostrohu Tomáš Bravený. I přesto k útoku došlo.

Parta mladých jako šéfové města

Ve středu se proto sešli zástupci policie, školy i radnice a v následujícím týdnu je naplánovaná další schůzka i se zástupci rodičů.

Ukazuje se, že události nemusejí být ojedinělé ve smyslu nevhodného chování mladých lidí a mohou mít širší pozadí.

„Prostředí v Uherském Ostrohu je dlouhodobě pro mladé lidi rizikové,“ konstatovala Kristýna Zelienková, místní opoziční zastupitelka, která je ředitelkou Nadačního fondu ZET. Ten se věnuje rizikovému chování mládeže a provozuje komunitní centrum.

„Jsou zde místa, kde se mladí scházejí, konzumují návykové látky. To místo je vzdálené asi 200 metrů od policejní stanice. Už nad tím se místní pozastavují. A v mladých lidech to vyvolává pocit, že si mohou dělat, co chtějí, nikdo je v tom nikdy neomezoval, zákon nikdo nevymáhá. Oni se pak cítí jako šéfové města, což je vidět i na některých videích. Zkoušejí, kam mohou zajít a to se může zvrhnout. Teď se to zvrhlo v násilí,“ poukázala s tím, že jde o selhání práce policie i radnice.

Přečiny dětí? Krádeže, vydírání i drogy

Vedení Uherského Ostrohu tvrdí, že prevenci nezanedbalo. Bravený připomíná přednášky na školách i téma kyberšikany a jiné aktivity spojené s prevencí.

„Bohužel, policie je v některých věcech také svázána a nemá dostatečnou pravomoc. My ale za město uděláme maximum. Chceme do prevence zapojit i rodiče, veřejnost. Můžeme zvažovat veřejnou vyhlášku o zákazu pití alkoholu na některých místech, pořizovat další kamerové systémy, dělat větší kontroly některých míst, možností je i zpracování strategie prevence města, aby to mělo větší dosah,“ doplnil.

Kriminalita mládeže se v posledních letech pohybuje ve Zlínském kraji zhruba ve stejných číslech. V roce 2022 policie stíhala z různých trestných činů 87 nezletilých pachatelů mladších 15ti let a 101 mladistvých. O rok později jich bylo 102 a 109 a loni 66 a 121.

„Nedá se přesně říct, jaká trestná činnost převládala. Je to různorodé. Šlo o krádeže, loupeže, násilnou trestnou činnost, mravnostní, o vydírání, maření úkonu úředního rozhodnutí nebo drogy,“ upřesnila mluvčí krajské policie Simona Kyšnerová.