Ukončení sezony na zámku v Holešově nabídne vystoupení rytířů i ohňovou show

Ukončení sezony na zámku v Holešově na Kroměřížsku nabídne v sobotu 31. října vystoupení rytířů i ohňovou show. Organizátoři připravují také ukázky dravců, tvořivé dílničky, kovářskou dílnu nebo jarmark. ČTK to dnes sdělila Dana Podhajská z Městského kulturního střediska v Holešově.
Program historické slavnosti začne na zámeckém nádvoří ve 13:00, potrvá do večera. Určený je nejen dospělým, ale i dětem, které se mohou zapojit do pohádkového putování po herních stanovištích s odměnou. "Soutěžní razítka budou sbírat například v žaláři nebo na střelnici. Svou odvahu a šikovnost otestují s krotitelem hadů, při hodu sekerou, lukostřelbě nebo při žonglování," uvedla Podhajská.
Chybět nebudou ani stánky s občerstvením. "V případě příznivého počasí se návštěvníci mohou také projet v kočáře zámeckou zahradou. Pořadatelé zároveň vyzývají veřejnost, a především děti, aby dorazily v tematických kostýmech a staly se součástí historické atmosféry," doplnila Podhajská.
Základní vstupné přijde na 150 korun, snížené stojí stokorunu. Za rodinné vstupné pro dva dospělé a tři děti zaplatí zájemci 400 korun. Děti do tří let mají vstup zdarma.
Původně renesanční zámek byl postaven v 16. století. Za třicetileté války jej v roce 1643 vypálili Švédové. Poničený zámek pak koupil Jan hrabě z Rottalu, který si objednal jeho přestavbu v duchu raného baroka. Poslední výraznější stavební změny na zámku spadají do poloviny 19. století. Od roku 2005 je vlastníkem památky město, postupně ji opravuje. Loni si holešovský zámek a výstavy v jeho interiérech prohlédlo zhruba 20.000 návštěvníků.