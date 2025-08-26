Centrum má sdružovat tým výzkumníků, techniků, studentů a firem, jejichž cílem bude vývoj nových materiálů pro komerční využití. Výsledky mohou najít uplatnění ve vesmírném výzkumu, elektromobilitě, dekarbonizaci nebo regenerativní medicíně.
„Ve Zlínském kraji vznikne platforma pro inovace, příliv mezinárodního talentu a kapitálu, a bude také posílena role Univerzity Tomáše Bati jako klíčového hráče v této oblasti,“ věří hejtman Radim Holiš.
„Cílem je ve Zlíně vytvořit světově vzorové centrum a zakotvit špičkový výzkum v regionu, na což naváže podpora místních firem a podnikání,“ doplnil.
Pozitivní očekávání mají s novým výzkumným centrem spojené také zástupci americké společnosti.
„Spojí průmyslovou základnu, akademické zázemí Univerzity Tomáše Bati a obchodní příležitosti,“ sdělil zakladatel Yonder Materials Don Montgomery.
„Zlín je ideálním výchozím bodem pro naše evropské působení díky své strategické poloze, důrazu na vědecké vzdělávání a výzkum a silné průmyslové základně,“ poznamenal výkonný viceprezident pro rozvoj společnosti David Clark.
Zlínský region má v materiálovém inženýrství tradici zejména díky vysoké škole. Inovační společnost Yonder Materials spolupracuje s prestižními univerzitami v Austinu či Washingtonu.
„Rozvíjí partnerství s dalšími špičkovými univerzitami a technologickými lídry po celém světě,“ konstatoval ředitel strategického rozvoje ZRIA Petr Kubíček.
„Teď hledají příležitosti v Evropě a shodli jsme se, že Zlín je jednou z klíčových destinací, kde mohou vybudovat svou evropskou základnu a zároveň navázat na zkušenosti a tradici našeho regionu,“ popsal Kubíček.
Díky tomu by se do Zlína mohly dostat špičkové technologie společnosti Yonder Materials, která kombinuje umělou inteligenci s automatizovaným testováním. Díky tomu dokáže během několika dní vyhodnotit velké množství možností, které by tradičními metodami zabraly i několik let.
„Pro studenty bude práce s těmito systémy vynikající zkušenost a pro univerzitu to bude příležitost navazovat spolupráci se zákazníky, firmami a výzkumnými projekty z celé Evropy i USA,“ je přesvědčený rektor zlínské univerzity Milan Adámek.
Do projektu se zapojí fakulta aplikované informatiky, která bude vyvíjet a ladit AI modely a řešit ochranu dat, na kterou se dlouhodobě specializuje.