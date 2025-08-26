Američané spojí síly se zlínskou univerzitou. Budou hledat nové materiály

Milan Libiger
  15:52aktualizováno  15:52
Ve Zlíně může vzniknout mezinárodní evropské centrum pro objevování nových materiálů za pomoci umělé inteligence. Kvůli němu podepsali společné memorandum americký startup Yonder Materials, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a rozvojová agentura ZRIA, zřízená Zlínským krajem.

Výzkumníci zlínské univerzity umí vyrobit elektřinu z plastu, zatím jen malé množství. (červen 2025) | foto: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Centrum má sdružovat tým výzkumníků, techniků, studentů a firem, jejichž cílem bude vývoj nových materiálů pro komerční využití. Výsledky mohou najít uplatnění ve vesmírném výzkumu, elektromobilitě, dekarbonizaci nebo regenerativní medicíně.

„Ve Zlínském kraji vznikne platforma pro inovace, příliv mezinárodního talentu a kapitálu, a bude také posílena role Univerzity Tomáše Bati jako klíčového hráče v této oblasti,“ věří hejtman Radim Holiš.

„Cílem je ve Zlíně vytvořit světově vzorové centrum a zakotvit špičkový výzkum v regionu, na což naváže podpora místních firem a podnikání,“ doplnil.

Stačí stlačit fólie z plastového odpadu a vznikne elektřina, zjistili vědci ve Zlíně

Pozitivní očekávání mají s novým výzkumným centrem spojené také zástupci americké společnosti.

„Spojí průmyslovou základnu, akademické zázemí Univerzity Tomáše Bati a obchodní příležitosti,“ sdělil zakladatel Yonder Materials Don Montgomery.

„Zlín je ideálním výchozím bodem pro naše evropské působení díky své strategické poloze, důrazu na vědecké vzdělávání a výzkum a silné průmyslové základně,“ poznamenal výkonný viceprezident pro rozvoj společnosti David Clark.

Zlínský region má v materiálovém inženýrství tradici zejména díky vysoké škole. Inovační společnost Yonder Materials spolupracuje s prestižními univerzitami v Austinu či Washingtonu.

Toxické látky najdeme všude, nebezpečí je v jejich množství, upozorňuje vědec

„Rozvíjí partnerství s dalšími špičkovými univerzitami a technologickými lídry po celém světě,“ konstatoval ředitel strategického rozvoje ZRIA Petr Kubíček.

„Teď hledají příležitosti v Evropě a shodli jsme se, že Zlín je jednou z klíčových destinací, kde mohou vybudovat svou evropskou základnu a zároveň navázat na zkušenosti a tradici našeho regionu,“ popsal Kubíček.

Díky tomu by se do Zlína mohly dostat špičkové technologie společnosti Yonder Materials, která kombinuje umělou inteligenci s automatizovaným testováním. Díky tomu dokáže během několika dní vyhodnotit velké množství možností, které by tradičními metodami zabraly i několik let.

Zlínský region je působivý a má tradici ve strojírenství, říká Američan

„Pro studenty bude práce s těmito systémy vynikající zkušenost a pro univerzitu to bude příležitost navazovat spolupráci se zákazníky, firmami a výzkumnými projekty z celé Evropy i USA,“ je přesvědčený rektor zlínské univerzity Milan Adámek.

Do projektu se zapojí fakulta aplikované informatiky, která bude vyvíjet a ladit AI modely a řešit ochranu dat, na kterou se dlouhodobě specializuje.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Zlínský kraj vybaví čtyři střední školy virtuální realitou

Střední školy ve Zlínském kraji budou učit s pomocí virtuální reality. Součástí výuky bude například simulátor svařování nebo virtuální nakladač balíků slámy....

26. srpna 2025  15:59,  aktualizováno  15:59

Lékaři oživovali těhotnou ženu se zástavou srdce, dítě zároveň přivedli na svět

Velmi neobvyklý zákrok při extrémně vzácném stavu mají za sebou zdravotničtí záchranáři spolu s personálem Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Podařilo se jim zachránit ženu ve vysokém stupni...

26. srpna 2025  17:22

Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici

Do Nerudovy ulice na Malé Straně nesmí elektrokoloběžky. Radnice Prahy 1 na jejím začátku a konci v úterý osadila dvě dopravní značky, které vjezd zakazují. Jedná se o první takové v celé republice....

26. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  16:52

Nevíte jak pečovat o nemohoucího? Charita nabízí zácvik ve speciálním pokoji

Potřebujete se postarat o někoho blízkého a nejste si jistí jak? Charita České Budějovice nabízí bezplatné zaškolení. Ve svém výukovém pokoji předvede, jak se postarat o pacienta, který už není plně...

26. srpna 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Za vraždu krajana v Ústí soud potvrdil Moldavanovi 11 let, motiv zůstává nejasný

Za vraždu krajana na ubytovně v Ústí nad Labem půjde Moldavan na 11 let do vězení. Pražský vrchní soud mu v úterý potvrdil prvoinstanční trest a zamítl mužovo odvolání. Moldavan vinu odmítal. U soudu...

26. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Policie hledá seniora, který odešel z jihlavského stacionáře

Policie hledá dvaasedmdesátiletého klienta jihlavského stacionáře. V neznámém prostředí se nedokáže orientovat a může kvůli tomu mít psychické problémy....

26. srpna 2025  14:51,  aktualizováno  14:51

Policie hledá svědky nehody na Zlínsku, pravděpodobný viník od ní ujel

Policie hledá svědky dopravní nehody, která se stala v pondělí pozdě večer mezi Napajedly a Žlutavou na Zlínsku. Zapojila se do ní dvě auta. Jedno z nich...

26. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  14:30

Kraj schválil podmínky nákupu hotelu a vysílače na Ještědu, cena ještě poroste

Zastupitelé Libereckého kraje dnes schválili parametry a podmínky koupě hotelu a vysílače Ještěd od Českých radiokomunikací (ČRa). Pro odkoupení architektonicky mimořádné budovy za 181 milionů korun...

26. srpna 2025  16:02,  aktualizováno  16:12

Žďárské divadlo zavádí speciální dětské předplatné, zájem je mimořádný

Divadelní předplatné se ve Žďáře nad Sázavou těší dlouhodobě velké oblibě. Zájem je o něj takový, že se permanentky doslova dědí. A uvolní-li se náhodou nějaká, není problém pro ni najít obratem...

26. srpna 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Američané spojí síly se zlínskou univerzitou. Budou hledat nové materiály

Ve Zlíně může vzniknout mezinárodní evropské centrum pro objevování nových materiálů za pomoci umělé inteligence. Kvůli němu podepsali společné memorandum americký startup Yonder Materials,...

26. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Primátor Jablonce ocenil mladého sportovce

Nadějného sportovce Martina Burkoně ze Sportovního gymnázia Dr. Randy, který se zařadil mezi nejvýraznější mladé atlety v Česku, ocenil primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele. Finanční dar pěti tisíc...

26. srpna 2025  15:48

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

26. srpna 2025  15:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.