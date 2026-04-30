Absolventy čeká nejistá budoucnost. Kvůli AI budou častěji měnit zaměstnání

„V něčem mi studium hodně ulehčí, ale je potřeba umět do ní zadat konkrétní parametry a poté ji zkontrolovat. Stává se, že vyhledá věci, na které jsem se neptala, nebo dává nepřesné výsledky,“ říká studentka Pavlína. Dobře ví, že právě AI razantně zasáhne do její kariéry.
„Už dnes se promítá do predikcí podoby finančního trhu v budoucnosti,“ podotkla. Ve škole volitelný předmět zaměřený na využití umělé inteligence nemají, ale dostávají nabídky na vzdělávací kurzy.
Pavlína i další současní vysokoškoláci vstoupí na úplně jiný pracovní trh. Bude zásadně formovaný rychlým rozvojem technologií, zejména umělé inteligence.
„Může z průměrných studentů udělat lepší, a ti se pak ihned stanou konkurenty odborníkům s praxí pět či deset let,“ podotkl Martin Mikeska, odborný asistent působící na Ústavu ekonomie zlínské FaME.
„V řadě oborů z vás udělá kompetitivního člověka už za pár týdnů. Stačí se rozhodnout, co vás baví, a zbytek se naučíte. Zahraniční univerzity dnes nabízejí spoustu kurzů zdarma, a ani jazyk není bariérou, AI přeloží téměř cokoliv,“ dodal.
Jedinou konstantou dnešního světa je změna
Dnešní svět je technologicky dynamický, nepředvídatelný a za jedinou konstantu lze považovat změnu. Zásadně se tak mění struktura dovedností a znalostí, které soukromý sektor od absolventů vyžaduje. Dotýká se to i vzdělanostního systému, který je velmi konzervativní.
„Stát či firmy chtějí, abychom produkovali absolventy, kteří na trhu práce uspějí. To ale nyní není tak jednoduše možné,“ řekl Mikeska.
„Vysoké školy mají akreditace pro obory na pět až deset let, což je systém, který se osvědčil v industriální době, kdy zaměstnavatelé měli přesné plány výroby a potřeby absolventů coby zaměstnanců na několik let dopředu. Celý ekonomický systém se však globálně mění, a ani firmy už dnes nemají šanci vidět do budoucnosti v řádu nejbližších tří a více let.“
Budoucí absolventi to proto budou mít daleko složitější. „Podle aktuálních dat měnili lidé zaměstnání průměrně po osmi letech. Teď vstupujeme do doby, kdy k tomu bude docházet daleko častěji, klidně i jednou za dva roky. I kvůli umělé inteligenci,“ sdělil Mikeska.
„Představte si, že jste programátor, který zakládá rodinu a hledá bydlení. Vezme hypotéku s vidinou, že bude mít trvalou práci a očekávaný příjem, ale za dva roky zjistí, že jeho profese je ohrožená a musí se překvalifikovat. Tak to udělá, ale několik let potom se mu stane to samé. Pro mladé lidi bude náročné žít pod takovým tlakem,“ naznačil.
Hlavně se nebát, zní z firem
Pomoci chce i soukromý sektor. Například vizovická firma Unico Modular během příštího roku otevře nový „living lab“ (inovační ekosystém založený na spolupráci mezi výzkumnými institucemi, firmami, startupy, veřejnou správou i uživateli), kde si studenti budou moci otestovat nápady, na nichž by pak založili vlastní podnikání. Firma na to vyhradí jednu halu s výrobní technologií.
„Testovací centra v Česku zoufale chybějí a jejich nedostatek brzdí i využití umělé inteligence,“ upozornil Lukáš Rudy, ředitel Unico Modular. „Mám obavu, že celá Evropa v této oblasti ztrácí tempo, proto je třeba zapojit do toho i privátní sektor, který nemá tak svázané ruce a může dělat věci, které si akademická sféra nemůže dovolit.“
Jeho motivací je podnítit studenty, aby se sami pustili do podnikání a prosadili se na pracovním trhu. „Nemusí ani být našimi zaměstnanci, klidně se s nimi potom domluvíme na externí spolupráci, pokud budou mít zájem. Schopní lidé s otevřenou myslí najdou vždy uplatnění,“ řekl Rudy.
Stejně to vidí také jinde. I v době technologických změn je klíčové nastavení každého uchazeče o zaměstnání. „Základem je nebát se,“ shrnul Martin Mušinský, specialista personální divize otrokovické společnosti Continental Barum, která spolupracuje s UTB a její absolventy bere na stáže či praxi. Zajímají ji zejména absolventi Fakulty technologické nebo Fakulty aplikované informatiky.
„Ze školy mají dobrý a potřebný základ, ale naše systémy jsou tak odborné, že je stejně musíme hodně věcí naučit. Včetně toho, jak využíváme umělou inteligenci. Hlavní je, aby měli zájem a chuť se učit,“ popsal Mušinský.
„Aktivní a šikovní lidé na trhu uspějí i navzdory nástupu AI,“ nepochybuje Eliška Štrajtová, studentka doktorského studia oboru Bezpečnostní systémy, technologie a management. Souběžně pracuje ve firmě NXP Semiconductors, která se věnuje automotivu.
„Bereme k nám klidně i studenty bez praxe, posíláme je na školení a posouvají se. Nečekáme, že za půl roku z nich budou špičkoví programátoři, ale pokud se chtějí vzdělávat, mají tuto možnost. A i umělou inteligenci musí pořád někdo optimalizovat,“ dodala.
16. února 2026