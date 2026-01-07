Duchapřítomně reagovali na volání o pomoc. Policie ocenila zachránce uneseného hocha

„Díky jejich reakci mohli policisté cíleně zasáhnout a chlapci poskytnout potřebnou pomoc,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková.
Policie ocenila duchapřítomnost a rychlou reakci zachránců. „Na tomto případu lze podle ní vidět, že aktivní přístup veřejnosti často hraje klíčovou roli při záchraně lidských životů,“ dodala.
|
Chlapce přepadl u domu a násilím odvlekl. Byl hodný, nechápe rodina obviněného
Ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje oběma poděkoval za odvahu, pohotovost a příkladnou občanskou odpovědnost. „Jejich jednání si zaslouží hluboký respekt. Ukázali, že všímavost a ochota pomoci mohou zachránit lidský život,“ uvedl Tkadleček při předávání ocenění, které se uskutečnilo před koncem loňského roku.
Muže, který podle kriminalistů chlapce unesl a následně věznil v chatce, poslal zlínský okresní soud 17. prosince loňského roku do vazby. Obával se, že by mohl uprchnout nebo se skrývat, případně i trestnou činnost opakovat.
|
Obviněný z únosu chlapce jde do vazby, podle žalobce šlo dítěti o život
Pětadvacetiletého muže kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu a ze zbavení osobní svobody. Hrozí mu 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.
Chlapec byl pohřešovaný od čtvrtka 11. prosince, kdy ráno nedorazil do školy ve Zlíně. V Halenkovicích a okolí po něm v dalších dnech pátraly stovky lidí. Policie v neděli 14. prosince poté, co hocha našla, uvedla, že byl unesen a vězněn v chatě v sousední Žlutavě.
|
17. prosince 2025