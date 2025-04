První pobočky úřadu práce v kraji postupně končí. Část agendy přebírá pošta

„Nezaznamenal jsem, že by si někdo stěžoval. Bylo to vykomunikované i s klienty, z našeho detašovaného pracoviště si je přetáhli do Uherského Brodu,“ reagoval starosta Bojkovic Petr Viceník.

Vadí mu ale, že se státní zpráva od lidí vzdaluje, přestože celkově počet jejich zaměstnanců roste.

„Myslím si, že by se nad tím měl někdo zamyslet a uvědomit si, že i občan na malé obci platí stejné daně jako ve velkých městech,“ nastínil Viceník.

„Stát má mít s občanem co nejbližší kontakt, což je obecný úzus. Oni asi usoudili, že to není potřeba,“ poznamenal starosta Holešova Milan Fritz. Nejbližší pracoviště úřadu budou mít lidé z města v Bystřici pod Hostýnem.

„Pokusili jsme se to zvrátit, ale nepodařilo se,“ posteskl si starosta Karolinky Richard Holiš. „Je to komplikace, lidé budou muset jezdit do 30 kilometrů vzdáleného Vsetína. Dostupnost služeb se vzdaluje a pak se všichni diví, proč lidé chtějí žít ve městech a vesnice se vylidňují.“

Ředitele úřadu práce pozvali do Slavičína

Stát loni rozhodl, že zruší desítky poboček úřadů práce. V kraji jde o dvě v Rožnově, po jedné v Holešově, Karolince, Slavičíně a Bojkovicích.

„Se starosty komunikujeme a snažíme se jim vysvětlovat situaci a hledat společná řešení,“ tvrdí mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Pavlíková.

Starosta Slavičína Tomáš Chmela na pátek 4. dubna pozval ředitele Úřadu práce ČR Daniela Kryštofa, aby ho přesvědčil, že to není dobrý krok. „Volali jsme si a říkal jsem mu, že s tím nesouhlasím,“ sdělil Chmela. „Vysvětlím mu, že pobočku ruší v místě, kde je velká koncentrace obyvatel i zaměstnavatelů. Těch je určitě 60, máme tady několik průmyslových zón, je tady největší obuvnická firma v republice.“

V Rožnově pod Radhoštěm jedna pobočka skončila už loni, druhá by se měla uzavřít na konci září. „Během jara budeme jednat o další podobě úřadu. Určitě budeme chtít, aby tady nějaká jeho forma zůstala,“ řekl rožnovský starosta Jan Kučera.

Česká pošta převzala část agendy

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka před koncem loňského roku opatření o rušení poboček zmírnil tak, že v obcích s rozšířenou působností by úplně bez náhrady zmizet neměly. Česká pošta proto od února rozšiřuje služby o část agendy úřadů práce. Lidé tam mohou podávat žádosti o nejčastější dávky, například o příspěvek na bydlení.

„Ve Zlínském kraji takto fungují pobočky České pošty v Rožnově pod Radhoštěm, Slavičíně, Holešově i v Karolince, ale i na dalších místech, například ve Zlíně, ve Vsetíně, ve Valašských Kloboukách nebo v Otrokovicích,“ vypočítala Pavlíková.

V Česku jich je zatím 230, do poloviny roku jich má být 750. „Standardně mohou klienti navštěvovat naše jiné pobočky v dojezdové vzdálenosti, kde jsou odborníci i na další oblasti. U agend, které jsou již digitalizované, mohou využívat online Klientský portál Jenda,“ upřesnila Pavlíková. „Když by to bylo nezbytné, jsme připraveni do daných lokalit vyslat mobilní týmy našich pracovníků,“ vzkázala.

Někteří starostové o rozšířených službách České pošty zatím nevěděli. „Ani nás nepožádali, abychom o tom informovali veřejnost,“ podivil se Chmela. Jiní starostové o tom věděli, za dostatečnou náhradu to však nepovažují.

Lidé s handicapem mohou mít potíže

Vedení úřadu práce rušení poboček obhajovalo racionalizací, digitalizací a bezpečností zaměstnanců na menších pracovištích, kterou není snadné zajistit.

„Žádný z důvodů, které se uvádějí, se nás netýká. Jediným důvodem je tupé škrtání peněz, na což doplatí ti nejzranitelnější lidé, kteří potřebují pomoc,“ zlobí se Chmela. Proto chce, aby se setkání s Kryštofem zúčastnil i zástupce tělesně postižených, protože podle něho digitalizace úřadu není v takové fázi, aby si nezaměstnaný mohl vše vyřídit z domova.

„Stačí, když se na nás člověk se zdravotním hendikepem obrátí osobně jednou a pak může být s našimi odborníky v kontaktu i na dálku,“ předestřela Pavlíková. „Hendikepovaným osobám se snažíme vyjít maximálně vstříc, pokud návštěva pobočky není pro správné vyřízení záležitosti nutná.“

V některých případech je ale návštěv potřeba víc, záleží na tom, co člověk se zdravotním postižením potřebuje a míře digitalizace konkrétní agendy. Petr Čechmánek ze Slavičína bude muset kvůli vyřízení průkazu pro osobu se zdravotním postižením na úřad práce dvakrát: nejprve přinést fotku, pak si průkaz vyzvednout.

„Mohli to mít nastaveno tak, že bych tam alespoň fotografii nosit nemusel. Bohužel to nejde,“ posteskl si Čechmánek, který bude muset jezdit zřejmě do Valašských Klobouků.