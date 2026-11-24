Historický dům Jana Horného na Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách na Zlínsku se po několikaměsíční rekonstrukci opět stane sídlem městského úřadu. V tomto týdnu se odbory stěhují z náhradních prostor zpět do zrekonstruované budovy. Při přesunech mohou být služby částečně omezeny, v pátek 27. listopadu bude pro veřejnost uzavřena podatelna a pokladna úřadu, sdělila ČTK mluvčí radnice Lenka Zvonková. Od pondělí 30. listopadu budou všechny odbory zpět v původních prostorách.
"Dům Jana Horného navrhl zdejší slavný rodák, architekt Hubert Gessner. Nemovitá kulturní památka je významnou součástí tváře našeho města a její obnova byla důležitá jak pro zachování architektonického dědictví, tak pro další kvalitní fungování městského úřadu, který zde sídlí," uvedl starosta Josef Bělaška (nestr. za Klobučané společně).
Rekonstrukce zahrnovala opravu fasády, výměnu a odbornou repasi historických oken, opravy podlah, výmalbu, modernizaci slaboproudu i datových sítí a nové vybavení některých interiérů. Práce stály přes 11 milionů korun.
"Návrat odborů zpátky do budovy městského úřadu se může projevit dočasným výpadkem dostupnosti, proto doporučujeme si před návštěvou radnice ověřit provoz konkrétního pracoviště předem telefonicky. Upozorňujeme, že podatelna a pokladna budou v pátek zavřené po celý den," uvedl tajemník městského úřadu Karel Švach.