Urgentní příjem chirurgie Kroměřížské nemocnice se stěhuje do nové budovy

Urgentní příjem chirurgie a chirurgické ambulance Kroměřížské nemocnice se přesouvají do nové budovy A3. Pacienti budou ošetřeni v nových prostorách od úterý 10. listopadu od 07:00, sdělila dnes ČTK mluvčí nemocnice Alena Horáková. Původní ambulance v přízemí hlavní budovy A budou od této chvíle uzavřeny, uvedla mluvčí. Nemocnice otevřela přístavbu budovy A s novým urgentním příjem chirurgie a očním oddělením letos v září. Práce trvaly dva roky, investice přesáhla 200 milionů korun. Investorem stavby byl Zlínský kraj, který nemocnici zřizuje.
"V prvních dnech bude provoz akutní ambulance i některých odborných ambulancí ve zkušebním režimu. Prosíme proto pacienty o trpělivost a pochopení. Věříme, že se během několika dnů vše zaběhne a budeme moci pacientům poskytovat péči v plném rozsahu," uvedla vrchní sestra chirurgického oddělení Jana Zapletalová.
Hlavní vstup pro pacienty je ze strany parkoviště. V noci bude vchod zavřený a příchozí budou muset zvonit. "Rádi bychom pacienty požádali, aby v prvních dnech provozu urgentní příjem využívali zejména v případech úrazů a náhlých zdravotních obtíží, které vyžadují neodkladné chirurgické vyšetření. S běžnými nebo dlouhodobými zdravotními problémy je vhodnější obrátit se nejprve na svého praktického lékaře. Děkujeme pacientům za pochopení a ohleduplnost, které nám pomohou zajistit co nejplynulejší přechod na nové pracoviště," uvedla vrchní sestra. Původní prostory v přízemí hlavní budovy A budou zatím průchozí pro pacienty mířící na ostatní oddělení a do ortopedické ambulance.
Stavba severní přístavby východního křídla budovy A trvala dva roky a představovala největší investiční akci nemocnice za posledních 20 let. Od června funguje v prvním patře nové budovy oční oddělení. Nyní se po dovybavení vnitřních prostor otevře pacientům také dlouho očekávaný urgentní příjem chirurgie, uvedla mluvčí.