Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Milan Libiger
  15:32aktualizováno  15:32
Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají. Počasí v následujících zhruba třiceti dnech o úrodě rozhodne.
foto: Profimedia.cz

„S meruňkami to letos vypadá hodně špatně. Jejich úroda nebude taková, jak jsme očekávali. Škoda může být až 80 procent,“ odhadl sadař Aleš Marčík ze Žlutavy na Zlínsku. „Odolnější odrůdy teprve kvetou a vypadají dobře. Ale odrůdy, které odkvetly, asi zmrzly. A těch máme většinu.“

Ve Žlutavě byly skoro celou noc minus tři stupně, což bývá pro malé plůdky v kališích po odkvětu likvidační. Uvidí se v dalších dnech, jak moc začnou padat. Násada květů na meruňkách byla přitom letos výborná.

Marčík loni sklidil průměrné množství meruněk, ačkoliv květů bylo také hodně. Poničily je nízké teploty. Stejně jako jablka. Švestek se mu však urodilo nadstandardní množství. „Celkově byl loňský rok nadprůměrný,“ shrnul Marčík.

Statistiky ukazují, že sadaři ve Zlínském kraji v roce 2024 sklidili pouze 14 tun meruněk, zatímco loni to bylo 103 tun. Ze 12 na 14 tun vzrostla sklizeň broskví. Jablek bylo minulý rok více o čtvrtinu, hrušek téměř dvojnásobek.

„Máme dvě odrůdy meruněk. Jedna vypadá hodně špatně, protože byla v plném květu. Květy už začaly sesychat a opadávat,“ všiml si Jan Lehiani, který provozuje Moštárnu a Bio Farmu Nětčice na Kroměřížsku.

„Druhá teprve nakvétala a květy na ní zatím drží. Nedokážu teď říci, jak moc ji mráz poškodil,“ naznačil. V sadech měl kolem dvou stupňů mrazu.

„Jabloně a švestky jsou v pořádku. Nevím, jak broskve, květy na stromech pořád drží, možná jsou odolnější,“ poznamenal Lehiani.

Podle něho mohou mít potíže sadaři, kteří pěstují meruňky ve velkém a nemají jiné plodiny. Smířil se už s tím, že meruňkový strom zarodí jednou za tři roky.

„Ještě před pár dny vypadala úroda dobře, ale dokud se nesklidí, nic není jisté. Chce to mít i jiné plodiny a nebýt na meruňkách závislý,“ míní Lehiani.

„Kdyby letos ovoci přálo počasí, sadaři by se zase mohli radovat,“ říkal ještě začátkem týdne jednatel Moštárny Hostětín na Uherskohradišťsku Radim Machů.

Teď už tak optimistický není. Na některých místech v sadu naměřil až minus pět stupňů. Meteostanice v nedaleké Štítné nad Vláří ukazovala dokonce -9,3 stupně přízemních mrazů.

„Takový mráz už velmi pravděpodobně způsobil škody, zejména u peckovin,“ domnívá se Machů.

V Hostětíně pěstují jablka, hrušky, švestky, oskeruše i myrobalány. Stromy mají i v údolích, kde více hrozí mrazíky, protože chladný vzduch stéká dolů.

V následujících zhruba třiceti dnech se bude rozhodovat o tom, jaká bude úroda. Švestky na rozdíl od meruněk zatím odolávají. „Pokud nám bude přát počasí, úroda může být lepší než loni,“ věří ovocnář Jiří Karger z Nětčic.

„Když švestkový strom přeplodí, další rok odpočívá. Loňská úroda ale nebyla až tak dobrá. Stromy nejsou vyčerpané,“ vysvětlil Karger.

Loni měl mírně podprůměrnou úrodu, protože mu pozdní odrůdy poničily podzimní deště. Slivoňové stromy začínají kvést. Ale nejsou v tak pokročilém stádiu jako meruňky a broskve, které už poškodil mráz ze čtvrtka na pátek.

Podle sadařů může být další hrozbou pro úrodu letní sucho, pokud nebudou vydatnější srážky. Navíc, když nebude průběžně pršet, budou hrozit bouřky, provázené přívalovými dešti i krupobitím. To loni způsobilo také značné škody.

Sadaři ve Zlínském kraji loni sklidili 1 653 tun švestek, což je o 634 tun více než v roce 2024. Vzrostla také úroda dalšího ovoce. Navíc přibylo stromů. Slivoňových stromů bylo předloni 250 807, loni už 257 869. Ve Zlínském kraji je jich vůbec nejvíce v České republice.

Dobrý loňský rok potvrdila i dlouhá sezona páleničářů a plné demižony slivovice jejich zákazníků. Dobrý byl i proto, že předloňský dopadl naopak hodně špatně, za což mohly i tehdy hlavně jarní mrazíky, které poničily květy a plůdky. Nízkým teplotám neodolaly zejména meruňky, někde i jablka a švestky.

