V kraji je celkem 156 radiologických asistentů, kteří obsluhují rentgeny, mamografy či počítačové tomografy. Jsou spojkou mezi přístrojem a pacientem. Provedou vyšetření, získají obrazovou dokumentaci a ta putuje k lékaři, který ji vyhodnotí.

„Radiologický asistent je klíčovým členem všech zdravotnických týmů, protože většina rozhodování dneska záleží na použití zobrazovacích metod,“ podotkl Hrdý.

V přepočtu na 100 tisíc obyvatel jich je v kraji pouze 26, což je čtvrté nejnižší číslo mezi kraji. V letech 2018 až 2024 sem dokonce nepřišel žádný absolvent tohoto oboru. Výkon radiologických asistentů se naopak za posledních deset let zvýšil téměř o 50 procent.

„Jde o nadprůměrný růst v rámci republiky, přitom počty těchto odborníků jsou v regionu podprůměrné,“ upozornil hejtman Radim Holiš. „Velkou hrozbou je také průměrný věk současných radiologických asistentů. V příštích deseti letech hrozí kvůli odchodům do důchodu výpadek až pětiny z nich. Proto nutně potřebujeme navýšit počty nových absolventů,“ doplnil.

Zájem o nový obor má být značný

Pomoci má fakt, že Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně i s pomocí hejtmanství dosáhla na akreditaci tohoto oboru. Začne ho vyučovat na Fakultě technologické od příštího akademického roku. Přijímací zkoušky se budou konat už letos na podzim. Studijní program bude tříletý bakalářský.

„Náš plán je akreditovat i navazující magisterský studijní program, protože dnešní studenti vnímají, že vysokoškolské vzdělání končí magisterským, nebo inženýrským titulem,“ poznamenal děkan Roman Čermák.

Zájem o obor má být značný, alespoň pokud jde o informace z jiných vysokých škol, které ho již vyučují.

„Zpravidla přijímají od 30 do 60 studentů do ročníku a počty přihlášek jsou dvoj až trojnásobné. Naše akreditace by mohla zájemcům o obor pomoci,“ věří Čermák.

Studenti nového oboru budou mít praxi u přístrojů ve zlínské nemocnici a její lékaři budou učit na vysoké škole. Univerzita připraví radiologické asistenty pro celý kraj.

UTB chystá i další obory

Zlínská fakulta je jednou z prvních technických, které si na tento obor troufly. Zatím ho vyučují především zdravotnické fakulty. Podle Čermáka je radiologický asistent profese na pomezí zdravotnictví a techniky. Proto není jen pro studenty středních zdravotnických škol. Vyžaduje také znalost matematiky, fyziky a biologie, nutný je vztah k technice.

„Troufáme si tvrdit, že je to obor, v němž mohou najít uplatnění všichni, kdo mají zájem o techniku,“ naznačil děkan.

Hejtmanství před časem podpořilo výstavbu nové budovy Fakulty technologické částkou 200 milionů korun. Podmínkou bylo i to, aby škola otevřela nové obory. Nová budova, která vyrůstá naproti současné, čerstvému oboru poskytne zázemí.

Univerzita Tomáše Bati chce otevřít také další zdravotnické obory, například nutriční terapie, fyzioterapie a možná dentální hygiena. Už letos otevírá obor zdravotnický záchranář.

„Chtěli bychom perspektivně vytvořit Institut zdravotnických studií pod Fakultou humanitních studií. Z toho by mohla vzniknout Fakulta zdravotnických studií, což by byla sedmá fakulta univerzity,“ zmínil rektor Milan Adámek.