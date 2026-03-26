Zlínská Univerzita Tomáše Bati slaví 25 let, má velké plány do budoucna

Petr Skácel
  13:22aktualizováno  13:22
Tvoří ji šest fakult, navštěvuje ji téměř deset tisíc studentů z celého světa, má tisícovku zaměstnanců a ve Zlíně funguje už 25 let. Univerzita Tomáše Bati si výročí připomněla středečním slavnostním shromážděním v aule. Chystá také nové obory.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně si připomněla výročí 25 let na slavnostním shromáždění. (25. března 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Naše škola si za tuto dobu vybudovala pevné místo mezi českými i mezinárodními univerzitami,“ říká její rektor Milan Adámek.

Projekt nové vysoké školy ve Zlíně pochází z konce 90. let, kdy k místní pobočce brněnského Vysokého učení technického, kterou byla Fakulta technologická (FT), přibyly Fakulta managementu a ekonomiky a Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací.

Oficiálně byla Univerzita Tomáše Bati (UTB) zřízena 1. ledna 2001. A za pětadvacet let prodělala obrovský rozvoj. Její pýchou je například neustále se rozvíjející FT nebo Fakulta aplikované informatiky (FAI), která je zaměřená na informatiku a stále více i na robotiku.

Univerzita pro 20 tisíc studentů. V plánu je kampus, další fakulta i nová škola

„Na pracovním trhu bude chybět hodně lidí, a proto dochází k jejich nahrazování roboty. I malé firmy přistupují k robotizaci,“ podotkl Adámek.

Enormní zájem je o studium na Fakultě multimediálních komunikací (FMK), kterou brzdí nedostatečná kapacita. A velkou budoucnost má podle Adámka před sebou Fakulta humanitních studií (FHS), zejména obory ve zdravotnictví.

„Za poslední dva roky se výrazně rozšířila spolupráce s krajskou nemocnicí ve Zlíně, okresními nemocnicemi a krajem. Je nutné věnovat péči stárnoucímu obyvatelstvu,“ vysvětlil rektor.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně si připomněla výročí 25 let na slavnostním shromáždění. Na snímku rektor Milan Adámek. (25. března 2025)

Škola nově rozjela studijní program Zdravotnický záchranář, do prvního ročníku nastoupilo 56 studentů. Výhledově chystá obory zaměřené na nutriční terapii a fyzioterapii.

Na FT se pak letos v září otevřou dva nové obory: Radiologický asistent má vyřešit nedostatek těchto klíčových členů všech zdravotnických týmů. Polovodičové materiály vycházejí ze spolupráce s výrobcem polovodičů, společností onsemi, která plánuje rozšíření výroby ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm.

„Chceme také nadále rozvíjet tvůrčí činnost a spolupráci s firmami, aby se projekty vymyšlené na univerzitě implementovaly v praxi,“ řekl Adámek.

Univerzita postaví novou sportovní halu

UTB má rovněž další plány do budoucna. Letos na podzim začne stavět sportovní halu za vědecko-technologickým parkem na Jižních Svazích v blízkosti tamější fakulty a otevře univerzitní klub v hotelu Garni, kde má nyní část kolejního ubytování.

Poprvé připravuje i společný projekt se soukromým investorem, takzvaný PPP projekt, kdy by pro ni firma postavila koleje na Růmech.

Už v předchozích letech škola svými stavbami významně proměnila tvář dříve hlavně průmyslového města, které se podle Adámka stává univerzitním.

Univerzita Tomáše Bati začne stavět novou budovu za více než půl miliardy

Je však limitovaná tím, že v centru Zlína nejsou skoro žádné volné pozemky. Stejně tak ji v dalším rozvoji brzdí nedostatek ubytovacích kapacit.

„Univerzita má nyní deset tisíc studentů, ale nelze dále růst bez financí, prostor a vyučujících,“ poznamenal Adámek. „Jde i o detaily, například programování nemůžete učit ve skupinách větších než dvanáct studentů.“

Mírný nárůst počtu studentů se ovšem dá očekávat. „Velký potenciál je hlavně ve zdravotnických oborech. Během tří let by bylo možné dostat se na celkový počet 11 tisíc studentů, ale je potřeba více prostor. Například FHS je už nyní přeplněná,“ netají Adámek.

Plánovaná podoba nové budovy Fakulty technologické ve Zlíně

Možností je například vybudování zázemí v areálu zlínské nemocnice, kde by mohla v budoucnu vzniknout nová fakulta zdravotnických věd.

„Přednášející lékaři z nemocnice by to měli blízko a nemuseli by ztrácet čas cestováním do města,“ plánuje rektor s tím, že právě zaměření na praxi je pro školu dlouhodobě důležité.

Stejně jako udržení studentů a mladých lidí. „Porodnost klesá a v kraji bude třeba pracovní síla. Chceme pomoci udržet absolventy, aby neodcházeli do Brna či Prahy, ale zůstali ve Zlínském kraji,“ přeje si Adámek.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Další krok na cestě k blahořečení. Vyzvedli urnu s ostatky popraveného kněze Drboly

Vyzvednutí a ohledání ostatků kněze Václava Drboly ve Starovičkách na...

Jedinečná událost, která se na území brněnské diecéze koná poprvé za dobu její existence, tedy od roku 1777. Tak biskupství popisuje čtvrteční vyzvednutí ostatků popraveného kněze Václava Drboly ze...

26. března 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Přípravy tramvajové trati z Prahy do Zdib pokračují, začne vykupování pozemků

Vizualizace tramvajové trati Praha - Zdiby.

Příprava nové tramvajové tratě, která spojí Prahu se Zdiby se posouvá do další fáze. Středočeští radní schválili financování pro výkup pozemků a pokračování projektu. Nová trať bude dlouhá pět...

26. března 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Opona v pražském divadle Komedie vzplála od reflektoru, evakuovali 465 lidí

V pražském divadle Komedie ve čtvrtek hořela opona. (26. března 2026)

V pražském divadle Komedie v Jungmannově ulici ve čtvrtek hořela opona. Evakuováno bylo celkem 465, prvotní zprávy hovořily o 200 lidech. Pět lidí prohlédli záchranáři. Na místě zasahovali hasiči ve...

26. března 2026  13:22,  aktualizováno  14:02

Srážka aut u Prahy, jedno skončilo na střeše. Oba řidiči mají těžká zranění

Vážná dopravní nehoda se stala dopoledne poblíž Radonic v okrese Praha-východ,...

Vážná dopravní nehoda se stala dopoledne poblíž Radonic v okrese Praha-východ, kde se střetla dvě osobní auta. Na místě zasahovali policisté, hasiči i záchranáři s vrtulníkem. Oba řidiči se zranili a...

26. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:57

Jste z Prahy a chcete si vydělat 75 tisíc? Organizátor dopravy hledá revizorské „pokutové eso“

Chcete si vydělat až 75 tisíc korun?

Dříve platilo, že se setkání s revizorem v příměstském autobusu rovná ekvivalentu zahlédnutí jednorožce. Prostě těžká vzácnost, která se stane zhruba tak jednou za život. V současnosti je to podobné....

26. března 2026  13:47

Nemocnice Pelhřimov bude po osmi letech pořizovat nový CT přístroj

ilustrační snímek

Nemocnice Pelhřimov připravuje v letošním roce modernizaci diagnostického zázemí. Hlavní bude výměna přístroje CT, tedy výpočetní tomografie. Cílem je zrychlit...

26. března 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

Sokoli znovu zahnízdili v Moravském krasu, uzavřená je turistická trasa

V Moravském krasu po roce opět zahnízdili sokoli stěhovaví. Pár, který dlouhodobě obývá lokalitu kolem Jáchymky a Býčí skály, si letos vybral hnízdiště na...

26. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Vesnické hospody padnout nenecháme. Jihočeští starostové usilují o jejich zachování

ilustrační snímek

Hospody dlouho neodmyslitelně patřily k životu na českém venkově, v posledních letech jich však postupně ubývá. Starostové na jihu Čech chtějí tuto tradici zachovat a provoz zařízení se snaží...

26. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Prostě nechtěl čekat na sanitku. Malý Tobík se narodil doma, pomáhal tatínek

Chlapeček zřejmě nechtěl přijít na svět v porodnici, dokonce ani za asistence...

Přestože je to z Dolního Vlkýše do Plzně jen deset minut autem, stejně tam budoucí rodiče malého Tobíka nestihli dojet. Chlapec se totiž rozhodl, že se narodí doma. Mamince tak při překotném porodu...

26. března 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Bohumín chystá strategický plán, do příprav se mohou zapojit i obyvatelé

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku chystá strategický plán rozvoje města do roku 2034. Do příprav se mohou zapojit i obyvatelé prostřednictvím průzkumu, který město...

26. března 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

