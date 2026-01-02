Miliony z kraje zaplatily univerzitě desítky vědců z Číny, Indie i Itálie

Sedm postdoktorandů z významných evropských univerzit, 18 z jiných českých nebo slovenských vysokých škol a k tomu 30 doktorandů. Dohromady 55 vědců a výzkumníků přilákal do Zlína projekt CIT zaměřený na podporu výzkumu, talentů a mezinárodní spolupráce.

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (leden 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

V jeho rámci působili dva roky na různých fakultách Univerzity Tomáše Bati (UTB). Na jejich mzdy vyčlenil Zlínský kraj 30 milionů korun.

„Naším cílem je získat nové mozky. Lidi, kteří k nám přinesou své know-how, a my pro ně zase připravíme odpovídající finanční podmínky,“ vysvětloval před zahájením projektu krajský ekonomický náměstek David Vychytil.

Univerzita teď dvouletý projekt vyhodnotila jako prospěšný. Podle prorektora pro tvůrčí činnosti Petra Humpolíčka má zásadní dopad na rozvoj univerzitního výzkumu.

„Podpora Zlínského kraje nám umožnila rozvíjet kvalitní a konkurenceschopné prostředí pro mladé vědecké pracovníky a přilákat talentované odborníky z Česka i ze zahraničí,“ konstatoval Humpolíček. „Tento projekt jasně potvrzuje, že cílené investice do lidského potenciálu jsou klíčové pro další rozvoj výzkumu na UTB.“

Výzkumníci pracovali na pěti fakultách

Výzkumní pracovníci posílili vědeckou činnost na fakultě technologické, fakultě managementu a ekonomie, fakultě multimediálních komunikací, fakultě humanitních studií a fakultě logistiky a krizového řízení.

„Jsme rádi, že projekt posiluje postavení Zlínského kraje jako regionu, který sází na znalosti, inovace a lidský potenciál,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Mezi zapojenými byli vědci, kteří dříve působili na Masarykově univerzitě nebo Univerzitě obrany v Brně, Univerzitě Karlově v Praze, Univerzitě Palackého v Olomouci, Technické univerzitě v Ostravě, ale také na Žilinské univerzitě v Žilině nebo Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Projekt přilákal do Zlína také výzkumníky z univerzit v Číně, Indii nebo Itálii včetně prestižní Sapienza University of Rome v Itálii, jedné z nejstarších univerzit na světě založené již v roce 1303.

Projekt CIT se projevil také v oblasti publikací. V jeho rámci bylo dosud zveřejněno na 107 odborných publikací a dalších zhruba 88 je v současné době rozpracováno.

„Neméně významná je i projektová aktivita zapojených výzkumníků. Ti se během realizace projektu podíleli na čtyřech řešených projektech v roli hlavního řešitele, 37 v roli člena řešitelského týmu, 16 podaných projektech s rolí hlavního řešitele a 26 podaných projektech v roli člena týmu,“ upřesnila mluvčí UTB Petra Svěráková.

HasiÄŤi v hradeckĂ©m kraji zasahovali u vĂ­ce neĹľ deseti nehod, zvlĂˇĹˇtÄ› na horĂˇch

