Úterní požár líhně kuřat v Chropyni způsobil škodu za 2,5 milionu korun

Úterní požár líhně kuřat v Chropyni na Kroměřížsku způsobil škodu předběžně vyčíslenou na 2,5 milionu korun. Příčina jeho vzniku zatím není známá. Na sociální síti to dnes uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Hořela střecha budovy, kterou v průmyslovém areálu provozuje společnost Výkrm Třebíč spadající pod holding Agrofert. Akcie Agrofertu letos v únoru vložil premiér Andrej Babiš (ANO) do soukromého svěřenského fondu s cílem dodržet zákon o střetu zájmů.
Dnes dopoledne pokračovali hasiči ve spolupráci s odborníky z Institutu ochrany obyvatelstva sídlícího v Lázních Bohdaneč na Pardubicku v ohledávání požářiště. "Byly odebrány vzorky, které budou podrobeny následné analýze. Příčina vzniku požáru tak zůstává i nadále předmětem vyšetřování," uvedla mluvčí.
Požár vypukl 28. dubna po 12:30 na střeše budovy, na které byly nainstalovány fotovoltaické panely. Likvidovalo jej deset jednotek hasičů. Ještě před jejich příjezdem opustilo objekt zhruba 30 lidí.
"Díky rychlému, koordinovanému a vysoce profesionálnímu zásahu hasičů se podařilo požár včas lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření. Tím byl uchráněn majetek v hodnotě přibližně 500 milionů korun. Zásah měl zásadní význam nejen pro samotnou budovu, ale také pro zvířata uvnitř objektu, který slouží jako líheň kuřat," doplnila Javoříková.
V souvislosti s požárem vyhlásili hasiči druhý stupeň požárního poplachu. Rozlišují čtyři stupně. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných událostech.