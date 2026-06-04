„Manželku se psy napadla bachyně přímo nad domem v ulici Pod Rozhlednou. Skončila v nemocnici se škaredě potrhanou nohou, vše se už řeší s myslivci a policií,“ napsal obyvatel Letné Petr Špaček v komunitní facebookové skupině Letná žije.
Útok se odehrál těsně u plotu jejich zahrady, kde vede pěšina a kousek za ní začíná les. „Víme už dlouho, že jsou v nedaleké lesní školce. Bohudík se zatím nic nestalo, až dnes. Hlavně jde o děti, co tam chodí,“ dodal.
Hned další den ráno divočák zaútočil na dalšího člověka. „Dnes nás opět napadla bachyně u plotu nad ulicí Pod Rozhlednou směrem k restauraci Koliba. Bylo to přímo u plotu. Dvacet let bydlím na Letné a ještě se to nikdy nestalo,“ uvedl další obyvatel čtvrti Tomáš Barinka.
Jedná se o velmi frekventované místo na okraji lesa, které využívají rodiny s dětmi, cyklisté, běžci i pejskaři. V bezprostřední blízkosti se navíc nacházejí tři dětská hřiště.
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Po zlínských sídlištích pobíhají divočáci, potravu tam hledají hlavně ráno
Zlínský magistrát ve středu vydal oficiální varování a upozorňuje na zvýšený výskyt divočáků v lokalitě. „Situaci bereme vážně. Prosíme občany o maximální opatrnost při pohybu v této lokalitě, zejména v ranních a večerních hodinách,“ uvedl Petr Hoferek, vedoucí oddělení lesů Odboru městské zeleně.
Pokud lidé zaznamenají pohyb divokých prasat, doporučuje místo okamžitě opustit a nesnažit se ke zvěři přibližovat.
„Ve čtvrtek místo zkontroloval myslivec, který potvrdil, že bachyně již vodí selata a nepohybuje se pouze na jednom místě. Právě bachyně se selaty bývají při pocitu ohrožení velmi nebezpečné a mohou reagovat agresivně,“ doplnil Hoferek.
Prasata lákají komposty s bioodpadem
Radnice zároveň apeluje na občany, aby nevyhazovali bioodpad na hranice lesa a do jeho okolí. Zbytky ovoce, zeleniny nebo další organický odpad představují pro divoká prasata snadno dostupný zdroj potravy a výrazně je lákají k obytné zástavbě.
Magistrát současně vyzývá majitele psů k důsledné ohleduplnosti a dodržování pravidel pohybu v lese. „Zejména v této lokalitě je důležité mít psy na vodítku, a to i v případě, že jsou poslušní a běžně zvládají pohyb bez dozoru. Přirozený lovecký pud a zvědavost mohou vést ke kontaktu se zvěří a následně k nebezpečné reakci divokých prasat.“
Město nyní řeší situaci ve spolupráci s mysliveckým spolkem. V následujících dnech budou odborníci lokalitu znovu monitorovat a vyhodnocovat další postup.
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Myslivců je méně, zvěře naopak více. Přemnožená jsou divoká prasata
„Ve hře je i možnost vytlačení bachyně z prostoru nebo její případný odstřel, pokud to bezpečnostní podmínky dovolí,“ podotkl Hoferek.
Pohyb a případný odstřel divokého prasete v blízkosti zástavby je ale mimořádně komplikovaný a rizikový. „Nikdo nechce vystřelit bez jistoty bezpečného zásahu. Postřelená bachyně by navíc mohla být ještě nebezpečnější. Proto je nutné postupovat velmi opatrně a koordinovaně,“ dodal.
Připomněl, že město navyšovalo rozpočet na odlov divokých prasat a zajistí rozmístění pachových ohradníků v lokalitě. Přemnožení divočáci ale sužují i jiné části Zlína. Pravidelně běhají například po největším sídlišti Jižní Svahy nebo rozrývají zahrady ve čtvrti Vršava.