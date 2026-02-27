V pátek krátce před sedmou hodinou ranní přijalo operační středisko hasičů tísňové volání, v němž zazněla naléhavá prosba o pomoc pro srnce, který nohou uvázl v kovové bráně v chatové oblasti v Jaroslavicích.
„Vyděšené zvíře se zaklínilo mezi kovové příčky a marně se snažilo vysvobodit. Každý další zoufalý pohyb však situaci jen zhoršoval. Příčky brány mu způsobily vážná poranění a bylo zřejmé, že bez rychlé pomoci nemá šanci se samo dostat ven,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
Na místo byli okamžitě vysláni profesionální hasiči ze zlínské stanice. Přístupová cesta k chatové oblasti ale neumožnila příjezd těžké techniky. Hasiči proto museli poslední úsek zdolat pěšky a potřebné vybavení si nést s sebou.
„Už při příchodu bylo patrné, že srnec je zraněný a vysílený. Jeho tělo neslo stopy zoufalého boje o svobodu,“ popsala Javoříková.
Hasiči nasadili hydraulický rozpínák a s maximální opatrností začali roztahovat kovovou výplň brány, aby vytvořili dostatečný prostor pro vyproštění zvířete.
„Celý zásah probíhal ve velkém napětí. Srnec byl ve stresu a hrozilo, že by si prudkým pohybem mohl způsobit další zranění nebo nechtěně ohrozit samotné zasahující,“ uvedla Javoříková.
Hasiči proto zvíře po celou dobu uklidňovali, tiše na něj mluvili a snažili se jej bezpečně fixovat. Po několika minutách soustředěné práce se podařilo vytvořit dostatečný prostor a srnce šetrně vyprostit ze sevření kovové pasti. Velitel zásahu pak na místo povolal místního myslivce, který si zraněné zvíře převzal.
Dnešní ranní zásah tak znovu ukázal, že práce hasičů není jen o boji s plameny a záchraně lidských životů. „Je také o soucitu, odhodlání a ochotě pomoci tam, kde je to právě potřeba, i když jde o tichého obyvatele lesa, který se ocitl v nesnázích,“ dodala mluvčí.