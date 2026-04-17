V Bílovicích na Uherskohradišťsku vystaví sádrové modely sochařů a designérů

Sádrové modely různých produktů a děl od sochařů a designérů představí výstava v Bílovicích na Uherskohradišťsku. Soubor návrhů pochází z období od 40. do začátku 90. let minulého století. Trvalá výstava nazvaná Doba sádrová začne ve čtvrtek 23. dubna. Připravila ji společnost Egoé jako součást výrobně-edukační platformy Pole designu, sdělil dnes ČTK za pořadatele Petr Kopáček.
Výstava je retrospektivní, odvíjí se tedy od počátku 90. let, kdy se přestalo se sádrou při navrhování pracovat. "V té době už se projevily zásadní důsledky společenských změn, zároveň nastoupily nové technologie. Odložily se rýsovací nástroje, špachtle a formy. Místo toho se spustily počítače s 3D softwarem a zapnuly tiskárny," řekl autor konceptu výstavy a šéfdesignér společnosti Egoé Radek Hegmon.
Výstava návštěvníky postupně vrací až do 40. let minulého století. Tato éra je v československém prostředí spojena se sochařem Vincencem Makovským, který ve Zlíně spoluzakládal Školu umění, a jeho žákem Zdeňkem Kovářem. Ten později vedl zlínský ateliér tvarování strojů a nástrojů Vysoké školy uměleckoprůmyslové. "Nejenže tak odstartovali historii celého oboru navrhování, ale definovali i místo jeho vzniku. Tedy Zlín s jeho baťovskou tradicí," uvedl kurátor výstavy Richard Vodička.
Kořeny současného průmyslového designu sahají podle organizátorů výstavy ještě hlouběji. Pomyslně je lze najít u pražského pomníku svatého Václava, díla sochaře Josefa Václava Myslbeka. Mezi jeho nejvýznamnější žáky na Akademii výtvarných umění v Praze patřil Jan Štursa, který byl zase pedagogem Makovského, s jehož érou doba sádrových návrhů začala. "Výstavou chceme mimo jiné ukázat, že naše navrhování pořád staví na sochařských principech," uvedl Hegmon.
Návštěvníci se budou moci seznámit s volným i užitým uměním. "Nestavíme je proti sobě. Vzájemně se doplňují, mohou si spolu povídat. Je ale důležité, abychom je dokázali odlišit a nezaměňovali je," řekl Hegmon. Kromě Kováře a Makovského se výstava věnuje i dalším výrazným osobnostem, které posouvaly průmyslový design vpřed, například Otakaru Diblíkovi nebo Františku Crhákovi.
Od 23. do 25. dubna bude možné navštívit komentované prohlídky výstavy. Podrobnosti jsou na webu. Zároveň si zájemci mohou v Bílovicích prohlédnout i expozice věnované historii designu a produktům firmy Egoé, která vyrábí venkovní nábytek, městský mobiliář, kempinkové vestavby vozidel nebo lyže.