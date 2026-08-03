V Bojkovicích po roce opět představí prastarý obyčej chytání Kuruců

V Bojkovicích na Uherskohradišťsku po roce opět představí prastarý obyčej chytání Kuruců. Organizátoři jej po více než dvou staletích obnovili loni. Městem v neděli 9. srpna projde slavnostní průvod s desítkami lidí v krojích a jezdci, návštěvníci uvidí i šavlový tanec. ČTK to sdělila Karolína Wernerová ze spolupořádajícího folklorního souboru Světlovánek. Kuruci byli v 16. až 18. století protihabsburští povstalci v Uhersku. Pronikali také na Moravu, kde vyplenili některá města a obce.
Obchůzka se v Bojkovicích uskuteční jako součást víkendových Svatovavřineckých hodů. "Vloni se po mnoha dlouhých desítkách let podařilo velkou pílí folklorního souboru Světlovánek tradici oživit a přenést do ulic města. V dlouhodobějším horizontu plánujeme opakovat akci v periodě dvou let, ale letos ještě uděláme výjimku, ať se nám všechny souvislosti a procesy naplno vryjí do paměti pro další ročníky," uvedl k chytání Kuruců starosta města Petr Viceník (ODS).
Nedělní průvod s desítkami krojovaných jezdců projde centrem města od mostu u sokolovny až na Tillichovo náměstí. V čele pojede vůz s hovězími kůžemi, který poveze maskovanou pannu. "Únosce v bílých prostěradlech, takzvané Kuruce, bude pronásledovat dvanáct mládenců s prapory a šavlemi, kteří se místních ptají na cestu Kuruců a na přihlížející u toho zvolávají vyvolávky. Na náměstí pak mládenci Kuruce obklíčí šavlovým tancem. Starosta jim udělí milost pod podmínkou, že si zatancují s místními děvčaty," uvedla Wernerová.
Obyčej pochází z druhé poloviny 18. století a odkazuje na nájezdy a plenění regionu Kuruci. Při sérii vpádů, které začaly v roce 1704, vypálili Valašské Klobouky, Slavičín i okolní obce. Přitáhli také k Bojkovicím. Obyvatelé se snažili skrýt na Novém Světlově, což je zámek nad městem, v okolních lesích, ale především v kostele. "Kurucká vojska se pokoušela prolomit vstupní vrata do chrámu, aby mohla povraždit tam ukryté Bojkovjany, ale vrata jejich náporu odolala a následně byli odehnáni střelbou z Nového Světlova," doplnila Wernerová.
Při loňské obnově obřadu vycházely vedoucí souboru Světlovánek z historických studií, městské kroniky a folklorních tanců a písní regionu. "Byla to výzva k připomenutí zapomenuté historie, výzva k obnově zvyku vážícího se k místu, ve kterém žijeme. Také další motivace pro práci s mladými lidmi, kteří tak dostávají příležitost lépe poznat naše tradice. Pro město určitě kulturní význam a také zvýšení zájmu o náš region," uvedla vedoucí souboru Jitka Maštalířová. Podrobnosti o akci jsou k dispozici na webových stránkách.