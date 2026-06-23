V čele kandidátky Zlín 21 pro komunální volby je Vančura, Pešatová a Juráš

V čele kandidátky hnutí Zlín 21 pro podzimní komunální volby ve Zlíně bude kromě lídra Čestmíra Vančury i náměstkyně ministra kultury Kateřina Pešatová, advokát Jaroslav Juráš a podnikatel Tomáš Dudák. Všichni jsou také zlínskými zastupiteli. Hnutí zveřejnilo kandidáty na prvních 15 místech, informovalo o tom dnes ČTK v tiskové zprávě. Podnikatel a prezident zlínského filmového festivalu Vančura vedl kandidátku v komunálních volbách před čtyřmi i osmi lety. Hnutí Zlín 21 bylo v minulých komunálních volbách se ziskem 16,99 procenta hlasů druhé. Skončilo však v opozici, koalici sestavilo vítězné hnutí ANO s ODS, lidovci a Piráty.
Mezi prvními 15 kandidáty hnutí Zlín 21 je letos sedm zastupitelů města. Doplňují je mladší lidé, například pětadvacetiletý Matěj Santo, zakladatel a předseda spolku Komunita pro Zlín. "Naše kandidátka spojuje to nejlepší z obou světů. Máme v čele zkušené zastupitele, kteří prokázali svou odbornost a věcnost v politické praxi, a zároveň silnou, energickou mladší generaci. Ta má opravdovou chuť měnit věci k lepšímu, rozumí moderním technologiím, trendům v urbanismu i potřebám mladých rodin ve Zlíně," uvedl Vančura.
Dvojkou kandidátky je Pešatová, Juráš je na třetím místě, čtyřkou je Dudák. Na pátém místě kandidátky je investiční technik, aktivista a spoluzakladatel spolku Iniciativa Vlny solidarity Jiří Linka, šestkou je Santo. V nadcházejících týdnech chce hnutí zveřejnit volební program.
Post primátora chce ve Zlíně obhájit Jiří Korec, který je lídrem kandidátky ANO. V čele kandidátky ODS bude náměstek primátora Miroslav Chalánek. Lidovci, TOP 09 a Nestraníci vytvořili koaliční kandidátku Společně pro Zlín, jejímž lídrem bude bývalý poslanec, nynější zastupitel Zlína a předseda krajského výboru lidovců Aleš Dufek (KDU-ČSL). V čele kandidátky STAN bude kariérní poradkyně, lektorka a předsedkyně spolku Inspirace Zlín Věra Stojar. Lídrem Pirátů bude zastupitel Jiří Jaroš, SPD povede Lubomír Nečas. O hlasy voličů chce usilovat také nové hnutí Zlín Srdcem, jehož lídrem by měl být Jiří Robenek, který před čtyřmi lety vedl Piráty.
Hnutí ANO získalo před čtyřmi lety ve Zlíně 31,97 procenta hlasů a 14 mandátů v 41členném zastupitelstvu, druhý skončil Zlín 21 se sedmi mandáty. Třetí ODS získala sedm křesel, čtvrtá SPD čtyři. Tři zastupitele má stejně jako KDU-ČSL a TOP 09 i hnutí STAN, které bylo šesté, a Piráti, kteří byli na sedmém místě. Hnutí ANO vytvořilo koalici s ODS, lidovci a Piráty, v opozici je hnutí Zlín 21, SPD a STAN.