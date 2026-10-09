V centru Zlína lidé čekali před otevřením volební místnosti

Desítka lidí čekala dnes před 14:00, než se otevře jedna z volebních místností v centru Zlína. Lidé tam mohli odevzdat svůj hlas v komunálních i senátních volbách. Většinou šlo o lidi, kteří volí pravidelně, část z nich svůj brzký příchod k volbám vysvětlila tím, že spěchá a odjíždí na víkendový pobyt, zjistila ČTK. Zájem voličů byl relativně velký, v prvních minutách přišly desítky lidí.
"Volit chodím pravidelně, ale nejsem až tak aktivní, že bych chodil ještě před otevřením volební místnosti. Dnes to tak prostě vyšlo. Spěchám a odjíždím ke známým na víkend, tak jsem odešel dřív z práce a po cestě se stavil odvolit," řekl dnes ČTK Ladislav, muž středního věku, který byl prvním voličem.
Ve Zlínském kraji se volí na 683 místech. Komunální volby se konají ve všech 307 obcích v kraji. "Kandiduje v něm 11.352 lidí na 1005 kandidátních listinách. Zajímavostí jsou dvě obce na Vsetínsku s mimořádně vysokým počtem kandidátních listin. V Kateřinicích bylo zaregistrováno 30 kandidátních listin, což je nejvíce ze všech obcí v České republice. Na každé z nich přitom kandiduje jediný člověk. Jen o jednu kandidátní listinu méně, tedy 29, bylo zaregistrováno v nedaleké Hošťálkové. I zde připadá na každou kandidátní listinu jeden kandidát," uvedla mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Při komunálních volbách před čtyřmi lety bylo podle kraje v regionu 11.913 kandidátů a 1040 kandidátních listin.
V kraji se konají také volby do Senátu, a to v obvodu 78 Zlín a 81 Uherské Hradiště. Případné druhé kolo senátních voleb bude 16. a 17. října. Dnes jsou volební místnosti otevřeny do 22:00, v sobotu od 08:00 do 14:00.
V Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně dnes nevolil žádný pacient v komunálních volbách. "Během přibližně hodiny a půl volilo celkem 14 pacientů, kteří využili možnost hlasovat ve volbách do Senátu. Členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou navštívili celkem sedm oddělení nemocnice. Jednalo se o ortopedii, traumatologii, kardiologii, geriatrii, plicní oddělení, gynekologicko-porodnické oddělení a rehabilitaci," řekla ČTK zástupkyně nemocnice.
V Záhorovicích na Uherskohradišťsku budou obyvatelé společně s volbami rozhodovat ve dvou referendech o postoji samosprávy k zachování tří železničních přejezdů v obci.