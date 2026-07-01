V červnu na silnicích ve Zlínském kraji zemřel jeden člověk, o tři méně než loni

V červnu zemřel při dopravních nehodách ve Zlínském kraji jeden člověk, o tři méně než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 11 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK. Jediná červnová smrtelná dopravní nehoda je z 6. června, kdy autobus v Otrokovicích na Zlínsku srazil na přechodu dva chodce, jeden z nich zemřel.
Celkem se v červnu stalo 306 nehod, o 26 méně než loni. Sedm lidí bylo při nich zraněno těžce, 130 lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 25,31 milionu korun, což je pod ročním průměrem.
Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem a nedání přednosti. Nejvíce nehod se stalo ve čtvrtek 25. června, celkem 17.
Statistiky nehod policie zpětně upravuje. Prověřování může například ukázat, že skutečnou příčinou úmrtí nebyla dopravní nehoda, ale zdravotní potíže řidiče. Dodatečně se naopak do počtu obětí připočítávají lidé, kteří zemřeli do 24 hodin po nehodě.
Loni zemřelo při dopravních nehodách v regionu podle oficiálních policejních statistik 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.
Počet nehod a úmrtí při nehodách v červnu 2026 v okresech Zlínského kraje:
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Kroměříž 46 0
Uherské Hradiště 72 0
Vsetín 70 0
Zlín 118 1
Zdroj: Policie ČR