Kapacita dětských domovů ve Zlínském kraji je zaplněná z 88 procent. V kraji je 12 dětských domovů, jejich počet zůstává v posledních letech neměnný, řekla ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Dětské domovy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem vhodného personálu, práce je navíc psychicky i časově velmi náročná, což se odráží ve zvýšené fluktuaci zaměstnanců, uvedla mluvčí.
"Významným problémem je také riziko syndromu vyhoření, které souvisí zejména s psychickou náročností práce, finančním podhodnocením a stále se měnící skladbou dětí, jejich potřeb a problémů. To vše klade na zaměstnance vysoké nároky a ztěžuje dlouhodobé udržení stabilního a zkušeného pracovního týmu. Pedagogičtí pracovníci mají navíc nárok na 40 dní dovolené ročně, její čerpání je však kvůli zajištění nepřetržitého provozu domovů často komplikované," uvedla mluvčí.
V kraji je 12 dětských domovů, jejich kapacita je 270 lůžek. "Podle posledních dostupných údajů je využita z 88,14 procenta. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že kapacity dětských domovů jsou dostatečné," uvedla mluvčí.
Domovy zřizované krajem jsou zařízení menšího typu, zpravidla se dvěma až třemi rodinnými skupinami. "Zlínský kraj začal s výraznější transformací dětských domovů už po roce 2004 a postupně investoval do rekonstrukce všech těchto zařízení. Jednotlivé domovy jsou dnes často umístěny ve vilách v běžné zástavbě, čímž se více přibližují běžnému rodinnému prostředí," uvedla mluvčí.
Domovy podporují mladé lidi při přechodu do samostatného života. V kraji také funguje spolek Pod křídly, který vznikl v roce 2000 na pomoc a podporu mladým lidem, kteří vyrůstali v dětských domovech, výchovných ústavech, pěstounské péči a v sociálně slabých rodinách a kteří ve své dospělosti odcházejí do samostatného života. Spolek původně vznikl kvůli projektu Pod křídly, jehož cílem byla výstavba a provozování domů na půl cesty Pod křídly. Domy jsou určené mladým lidem od 18 let většinou do 26 let. Kromě ubytování nabízejí i sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv či obstarávání osobních záležitostí.
Spolek v kraji provozoval v letech 2001 až 2024 sedm domů na půl cesty, nyní je jen jeden ve Zlíně. "Je v něm 11 bytů a kapacita je neustále plná, zájem je velký," uvedla předsedkyně spolku Emilie Smrčková. Ostatních pět domů na půl cesty se změnilo na bydlení se sociální podporou, jeden dům si vzalo zpět město Valašské Meziříčí.