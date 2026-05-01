V dubnu na silnicích v Zlínském kraji zemřeli tři lidé, meziročně o dva více

V dubnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích ve Zlínském kraji tři lidé. Je to o dva více než ve stejném období loni. V dubnu se stalo 260 nehod, což je o dvě více než loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly devět životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK.
Osobní auto srazilo 22. dubna nedaleko centra Vsetína šestasedmdesátiletou chodkyni. Seniorka zemřela na místě. Další tragická nehoda se stala 24. dubna, kdy řidič osobního auta nepřežil havárii u Buchlovic na Uherskohradišťsku. V neděli 26. dubna zemřela osmnáctiletá spolujezdkyně z osobního auta po nárazu vozu do stromu u Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku.
Při dubnových nehodách byli čtyři lidé těžce zraněni, 97 lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 17,09 milionu korun, což je pod ročním průměrem. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou bylo nedání přednosti. Nejvíce nehod se stalo v pátek 17.dubna, celkem 18.
Statistiky nehod policie zpětně upravuje. Prověřování může například ukázat, že skutečnou příčinou úmrtí nebyla dopravní nehoda, ale zdravotní potíže řidiče. Dodatečně se naopak do počtu obětí připočítávají lidé, kteří zemřeli do 24 hodin po nehodě.
Loni zemřelo při dopravních nehodách v regionu podle oficiálních policejních statistik 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.
Počet nehod a úmrtí při nehodách v dubnu 2026 v okresech Zlínského kraje:
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Kroměříž 29 0
Uherské Hradiště 66 2
Vsetín 62 1
Zlín 103 0
Zdroj: Policie ČR