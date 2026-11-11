Restaurátoři v Holešově opravují historický dřevěný strop Šachovy synagogy

Restaurátoři v Holešově na Kroměřížsku opravují historický dřevěný strop Šachovy synagogy. Pracují ve druhém patře renesanční budovy s barokním interiérem, kde se snaží o záchranu ručně malovaného záklopového stropu. V dnešní tiskové zprávě to uvedla Dana Podhajská z Městského kulturního střediska v Holešově. Záklopový strop má nosné dřevěné trámy shora či zespodu překryty takzvaným záklopem z prken nebo dřevěných či kamenných desek.
Šachova synagoga patří mezi nejcennější dochované židovské památky v České republice. "Čistíme nepůvodní nátěry ze 60. let, kdy se synagoga rekonstruovala. Obnova však tehdy nebyla příliš důsledná. S čím si nedokázali poradit, to zatřeli barvou," řekl k současným pracím na stropě akademický malíř Pavel Procházka, který v Holešově pracuje se svou ženou Miriam.
Odborníci snímají z části záklopového stropu typického pro historické budovy vrstvu různých a nepůvodních barev. "Dřevo čistí a připravují na sjednocení s úsekem prken, která obnovou prošla již před dvěma lety. Tehdy se podařilo konstrukci očistit od silné vrstvy prachu a barevných stříkanců a zvýraznit původní malby z první poloviny 17. století," uvedla Podhajská.
Tím ale práce nekončí. "Viditelné praskliny podle restaurátorů naznačují, že bude v příštím roce nutné zkontrolovat technický stav stropu a desky sklížit. Výzkumem a případnou obnovou přitom projde také dřevěný strop o patro níže, který je od 40. let minulého století zakryt. Jednoduchá sonda totiž naznačila, že pod deskami jsou pravděpodobně ukryty další původní malby," doplnila Podhajská.
Nástropní malby ve druhém patře podle správce synagogy a průvodce Vratislava Brázdila pravděpodobně vznikly v letech 1725 až 1737 spolu s hebrejskými a aramejskými modlitebními texty na stěnách. Jejich autor není znám, je však zřejmé, že obrázky vycházejí z židovských tradic. "Všechno se to mohlo začít realizovat díky podpoře města Holešov a majitele synagogy, tedy brněnské Židovské obce," doplnil Brázdil.
Židovská komunita v Holešově prokazatelně existovala od 15. století. V polovině 19. století ve městě žilo přibližně 1700 Židů. Za druhé světové války komunitu vyvraždili nacisté. V Holešově po sobě zanechala několik kulturních památek, nejvýznamnější je spolu se Šachovou synagogou židovský hřbitov s více než 2000 náhrobky.