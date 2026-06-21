V Holešově dnes padl 26 let starý teplotní rekord, bylo tam 32,6 stupně Celsia

V Holešově na Kroměřížsku dnes padl 26 let starý teplotní rekord pro 21. června. Meteorologové ve městě naměřili 32,6 stupně Celsia. Dosavadní maximum z roku 2000 tam činilo 32,2 stupně Celsia. ČTK to řekl Mojmír Martan z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve Zlíně dnešní maximální teplota 31,7 stupně Celsia vyrovnala rekord pro 21. června z roku 2021. Na dalších místech ve Zlínském kraji, kde jsou dlouhodobě v provozu meteorologické stanice, dnes teplotní maxima pro 21. červnový den nepadla. Nejtepleji v regionu dnes bylo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku. Rtuť teploměru tam vystoupala na 33,6 stupně Celsia.
Teplé počasí by ve Zlínském kraji mělo přetrvávat i v následujících dnech. V pondělí bude v regionu podle předpovědi ČHMÚ skoro jasno nebo polojasno, občas však může být i oblačno. Večer se lokálně mohou vyskytnout přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají na 28 až 31 stupňů Celsia. V úterý očekávají meteorologové v kraji denní maxima mezi 26 až 30 stupni Celsia.