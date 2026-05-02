V holešovské zámecké zahradě byla k vidění koňská spřežení s historickými kočáry

Koňská spřežení s historickými kočáry byla dnes k vidění v zahradě u zámku v Holešově na Kroměřížsku. Konalo se tam Jarní setkání spřežení, na programu byla také jízda překážkami i vozatajský parkur. Kočí byli z různých míst Moravy. Je to příprava a trénink, aby si mohli vše vyzkoušet na mezinárodní soutěž historických spřežení, která se bude konat v září v Kroměříži. ČTK to dnes řekla organizátorka akce a rozhodčí Hana Dostálová. Akci pořádala Společnost přátel klasických zápřeží.
"Rozhodčí při prezentaci hodnotili celkový dojem spřežení, koně, upravenost, postroj i jeho sestavení, různé doplňky. Hodnotí se také kočár, kočí, podkoní i cestující, harmonie, styl i sladěnost," uvedla Dostálová.
Přihlásilo se sedm spřežení, startů bylo 11, protože se měnili kočí. Připravena byla i zkrácená terénní jízda s několika překážkami a parkur. K vidění byla jednospřeží i dvouspřeží, také poníci, kočáry různého stáří včetně kočárů starších sto let. Kočí i podkoní a cestující v kočárech byli sladění v dobových kostýmech, také v krojích.
Představil se například místní kočí Karel Loučka s historickým kočárem z produkce olomoucké firmy Ignáce Žárského. Zajímavostí kočáru jsou pryžové ráfky kol i malá dvířka po stranách kočáru, aby se dámám nezapletly róby do kol.