V hudebních dovednostech se v Kroměříži zdokonaluje přibližně 80 studentů

Přibližně 80 nadaných studentů konzervatoří a vysokých škol se od minulého týdne v Kroměříži zdokonaluje v hudebních dovednostech. Je to obdobný počet jako v minulém roce. Účastníci devátého ročníku mezinárodní letní hudební akademie dorazili ze 12 zemí, řekla dnes ČTK její mluvčí Kateřina Martykánová. Přijeli například i z Japonska, USA nebo Kolumbie.
Stejně jako v předchozích letech, ani tentokrát nemohli pořadatelé přijmout všechny uchazeče. "Zájem studentů je velký. O výběru rozhodují samotní lektoři. Nedostane se nikdy na všechny. Posuzují jejich výkony na základě nahrávek a videí, které jim zasílají. Ale například v houslových kurzech se rozhodli lektoři, že vezmou více studentů, než je kapacita," uvedla Martykánová.
Poprvé se akademie pod vedením lektorky Michaely Fukačové účastní violoncellistka Marianna Fucimanová z Metylovic na Frýdecko-Místecku. Dnes dopoledne společně interpretovaly Haydnův koncert C dur. Z hodin je dvacetiletá dívka nadšená. "Paní Fukačová mi moc sedla snad ve všech ohledech. Je velmi energetická, živá. Hrozně dobře se mi s ní pracuje. Je milá a ukázala mi mnoho nových směrů, o kterých jsem doposud ani moc nevěděla, že se dají tak docela i lehce zvládat. Chtěla jsem se tady hlavně posunout a získat nové zkušenosti," řekla studentka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, která na violoncello hraje od svých pěti let.
Úroveň studentů hudební akademie je podle Fukačové pokaždé vynikající. "Já vůbec nevím, jak to mám vysvětlit, že se rodí tolik talentů, a že jezdí za mnou do Kroměříže ještě navíc. Mám velkou radost. Každý rok jsem překvapená, jak máme výbornou školu a jací jsou tady nádherní mladí lidé," řekla ČTK Fukačová, která letos pracuje s 11 studenty.
Lektory akademie jsou dále pianista Ivo Kahánek, operní pěvkyně Kateřina Kněžíková, housloví virtuosové Dalibor Karvay a Fedor Rudin, korepetitor Zdeněk Klauda a její zakladatel, dirigent Tomáš Netopil. Akademie potrvá do 20. srpna. Vedle interpretačních kurzů nabízí též možnost vzdělávání v kulturním marketingu, public relations (PR), financování i plánování kulturních akcí.
Součástí Academy Kroměříž, jak se akce oficiálně jmenuje, je také souběžný hudební festival. Nabízí několik koncertů, při nichž se publiku představují i studenti. Ti nejúspěšnější vystoupí na čtvrtečním závěrečném koncertu ve Sněmovním sále kroměřížského zámku. O den dříve nabídne přehlídka besedu Netopila s Kněžíkovou a operním pěvcem Štefanem Margitou. Více informací o programu a jednotlivých akcích je k dispozici na webových stránkách akademie a festivalu.