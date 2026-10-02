V Janúšově usedlosti v Žítkové na Uherskohradišťsku bude envirocentrum

V Žítkové na Uherskohradišťsku se v sobotu otevře envirocentrum v Janúšově usedlosti. Představí se také výsledky česko-slovenského projektu Krajinou ovocných stromů: Příběhy tradičních odrůd, zaměřeného na ochranu biodiverzity, záchranu starých odrůd ovocných stromů a vzdělávání. Na obou stranách hranice vznikl genofondový sad se starými odrůdami, řekl dnes ČTK zakladatel ekoskanzenu a předseda spolku Janúšovja Marek Matějek.
"Zmapovali jsme odrůdy v regionu a z nich vybrali ty vzácné, které jsme roubovali do genofondového sadu. Vysadili jsme 50 ovocných stromů," uvedl Matějek. Vznikla také naučná stezka věnovaná tradičnímu ovocnářství, biodiverzitě a krajině Moravských Kopanic. Sady jsou na obou stranách hranic, na české straně v Žítkové, na Slovensku v obci Moravské Lieskové.
Ekoskanzen vznikal postupně v posledních zhruba deseti letech obnovou tradičních staveb. Srdcem areálu je Janúšova usedlost, soubor tradičních kopaničářských staveb, kterou spolek obnovil. V areálu je památkově chráněný obytný dům, chlév, stodola, sklep i roubená sušírna ovoce. Kořeny usedlosti sahají do 18. století. "Objevili jsme ji těsně před zánikem. Stavby byly nevyužívané, rozhodli jsme se je zachránit, dát jim šanci na obnovu. Používali jsme původní materiály i tradiční postupy. Chtěli jsme také prostor otevřít veřejnosti, aby sloužil," uvedl Matějek. Do areálu byly přeneseny i některé další ohrožené objekty.
V areálu se konají prohlídky, exkurze, programy pro školy i veřejnost, vzdělávací i kulturní či například sušení ovoce nebo vaření povidel. "Jezdí k nám stále více škol, chceme nabízet programy i pro zájemce z větší vzdálenosti," uvedl Matějek. Chystají se kurzy zaměřené na ovocnářství, řemesla a různé workshopy. Obnovu areálu, zmapování starých odrůd i vznik sadů podpořila evropská dotace přes 700.000 eur, tedy zhruba 17 milionů korun.