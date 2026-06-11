V Jasenné na Zlínsku otevřelo muzeum opravené Mikuláštíkovo fojtství z roku 1748

V Jasenné na Zlínsku dnes Národní muzeum v přírodě otevřelo opravené Mikuláštíkovo fojtství. Národní kulturní památka z roku 1748, která patří k nejzachovalejším stavbám svého druhu na východní Moravě, představuje život na Valašsku. Fojtství postavil rychtář Jiří Mikuláštík, jde o dřevěný patrový roubený dům s pavlačí. Nikdy nebyl zásadně přestavován. Expozice vznikala ve spolupráci s pamětníky, takže je velmi autentická, řekl dnes ČTK generální ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš.
Fojtství bylo po staletí správním centrem obce Jasenná a sídlem dědičných fojtů z rodu Mikuláštíků, kteří ovlivnili hospodářský i společenský rozvoj obce. Od roku 2021 je součástí Národního muzea v přírodě, které sídlí v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. V roce 2024 začala vědecká rekonstrukce objektu, zahrnovala obnovu historických stavebních konstrukcí, vybudování zázemí pro návštěvníky a instalaci nové expozice.
"Mikuláštíkovo fojtství představuje mimořádně cenný doklad historie Valašska a jeden z nejautentičtěji dochovaných objektů svého druhu v České republice. Jeho hodnota spočívá nejen v samotné stavbě, ale také v tom, že se dochoval na původním místě a návštěvníci mohou jeho příběh poznávat přímo v prostředí, kde se po staletí odehrával. Otevřením této národní kulturní památky završujeme významný projekt záchrany a zpřístupnění jedinečného kulturního dědictví," uvedl Ondruš.
Rekonstrukce stála 17,6 milionu korun. Evropská dotace činila téměř sedm milionů korun, dva miliony dalo muzeum a zbytek ministerstvo kultury coby zřizovatel muzea.
Expozice v přízemí představuje domácnost rodiny Františka Mikuláštíka, vnuka posledního jasenského fojta, a přibližuje každodenní život venkovské rodiny v první polovině 20. století. V patře mohou návštěvníci poznat historii obce, fungování fojtského úřadu i osudy rodu Mikuláštíků. Lidé se dozví také o portáších, kteří chránili kraj před zbojníky a narušiteli pořádku, i zbojnících a loupežnících. Objekt bude v letní sezoně otevřen denně od 09:00 do 17:00.
Dědičky fojtského rodu Mikuláštíků o objekt pečovaly od roku 1993, kdy jim byl vrácen v restituci. Dům sloužil jako soukromé muzeum, Národní muzeum v přírodě ho získalo v roce 2021. Rekonstrukci a otevření fojtství pro veřejnost ocenila starostka Jasenné Dana Daňová (nestr.), která je také z rodu Mikuláštíků a byla jednou z dědiček. "Pro nás jako pro obec je to samozřejmě obrovská radost, protože fojtství, které tady stojí od roku 1748, tady bude stát dál. Je to jedno z nejvýznamnějších míst u nás v obci," řekla dnes ČTK Daňová.
Jako potomek rodu cítila radost a dojetí. "Přiznám se, že když jsem poprvé vešla do zrekonstruovaného prostoru, uviděla jsem tu expozici a v čele velké jizby podobizny našich staříčků, stařenky a staříčka, tak jsem se neubránila slzám," uvedla Daňová. Pro ni i její dvě sestry bylo náročné se starat o národní kulturní památku. "Jsme rádi, že si to stát vzal a že se stát o to umí postarat a že v Národním muzeu v přírodě máme garanta toho, že ten barák tady bude, že ten barák bude pořád pěkný a že fojtství bude Jasennou zdobit po další staletí," uvedla Daňová.