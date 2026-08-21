V komunálních volbách v Kroměříži bude o hlasy usilovat 13 volebních uskupení

Autor: ČTK
  11:50aktualizováno  11:50
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Třináct volebních uskupení bude usilovat o hlasy voličů v říjnových komunálních volbách v Kroměříži. Rozhodnutí o registraci jsou zveřejněna na úřední desce městského úřadu, uvedl v dnešní tiskové zprávě mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. Obyvatelé Kroměříže budou vybírat opět 27 zastupitelů. Volby se uskuteční 9. a 10. října. V roce 2022 o hlasy voličů ve městě usilovalo 14 stran a hnutí.

Vítězství ve volbách bude v Kroměříži obhajovat hnutí ANO, v čele kandidátky je starosta Tomáš Opatrný. Lídry kandidátek budou i současní tři místostarostové. Lidovec Pavel Motyčka obsadil první místo na kandidátní listině KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí. Jan Hebnar z ODS je lídrem kandidátky Občanští demokraté a kroměřížské osobnosti a Karel Holík ze SOCDEM je jedničkou kandidátky KM26, tedy sdružení Sociální demokracie a nezávislých kandidátů.

Lídrem kandidátky OK občané Kroměříže, tedy sdružení hnutí ZVUK 12 a nezávislých kandidátů, bude znovu současný radní Jiří Kašík ze ZVUK 12. V koalici na kroměřížské radnici bylo po minulých volbách také Zdravé Kroměřížsko, které ji však letos opustilo. Na prvním místě jeho kandidátní listiny bude znovu lékař Richard Kreml ze Strany zelených.

Kandidátku Hlas pro Kroměříž povede do voleb z první pozice bývalý starosta Jaroslav Němec. Lídrem SPD bude opoziční zastupitel Marek Andrýsek. V čele kandidátky pojmenované První volba pro Kroměříž a místní části, což je sdružení České pirátské strany a nezávislých kandidátů, bude někdejší místostarosta Vratislav Krejčíř.

V komunálních volbách v Kroměříži dále kandidují Svobodní s lídrem Martinem Zavadilem a KSČM – Alternativa pro občany s lídrem Jaroslavem Adamíkem. Jedničkou na kandidátce Nezávislých je Eliška Recová a na kandidátce pojmenované Demokratická strana zelených – Za práva zvířat, sdružení DSZ – Za práva zvířat a NK je to Radmila Švejdová.

Vítězné ANO získalo po minulých komunálních volbách v kroměřížském zastupitelstvu sedm mandátů. Druhý subjekt Jaroslav Němec – Nezávislí má čtyři zastupitele. Do zastupitelstva se dostalo ještě dalších osm stran či hnutí, které získaly po dvou mandátech. Jsou jimi PRO, KDU-ČSL a nezávislí, Zdravé Kroměřížsko, SPD, ČSSD a nezávislé osobnosti, ODS, Česká pirátská strana a OK občané Kroměříže. Volební účast byla 45,76 procenta.

Koalice na radnici měla po volbách složení ANO, KDU-ČSL a nezávislí, ČSSD a nezávislé osobnosti, ODS, OK občané Kroměříže a Zdravé Kroměřížsko. Držela 17 z 27 křesel. Po odchodu Zdravého Kroměřížska do opozice jich má 16. Ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková totiž Zdravé Kroměřížsko opustila a v koalici zůstala.

Jednotlivá kandidující uskupení zatím nemají volební čísla. Jejich losování je veřejné. Uskuteční se 24. srpna v 16:00 v zasedací místnosti ve druhém patře kroměřížské radnice.

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