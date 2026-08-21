V komunálních volbách ve Zlíně bude kandidovat devět subjektů

V říjnových komunálních volbách ve Zlíně se utká devět politických subjektů. Magistrát města Zlína všechny kandidátní listiny zaregistroval, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Tomáš Melzer. Také v minulých volbách v roce 2022 se o vstup do zastupitelstva krajského města ucházelo devět subjektů.
Post primátora chce ve Zlíně obhájit Jiří Korec, který je lídrem kandidátky ANO. V čele kandidátky ODS bude náměstek primátora Miroslav Chalánek. Lidovci, TOP 09 a Nestraníci vytvořili koaliční kandidátku Společně pro Zlín, jejímž lídrem je bývalý poslanec, nynější zastupitel Zlína a předseda krajského výboru lidovců Aleš Dufek (KDU-ČSL).
Lídrem kandidátky hnutí Zlín 21 je opět podnikatel a prezident zlínského filmového festivalu Čestmír Vančura. V čele kandidátky STAN je kariérní poradkyně, lektorka a předsedkyně spolku Inspirace Zlín Věra Stojar. Lídrem společné kandidátky Zlín Srdcem a Pirátů bude městský radní Jiří Robenek, SPD bude mít v čele kandidátky lékaře Lubomíra Nečase. Vládní Motoristé kandidují společně se Svobodnými, lídrem je Martin Matela za Motoristy. Strana PRO sestavila s nezávislými kandidáty kandidátku Pro lepší Zlín, lídrem je Radek Košatka (PRO).
Hnutí ANO získalo před čtyřmi lety ve Zlíně 31,97 procenta hlasů a 14 mandátů v 41členném zastupitelstvu. Druhý skončil Zlín 21 se sedmi mandáty, třetí ODS získala sedm křesel, čtvrtá SPD čtyři. Tři zastupitele má stejně jako KDU-ČSL a TOP 09 i hnutí STAN, které bylo šesté, a Piráti, kteří byli na sedmém místě. Hnutí ANO vytvořilo ve Zlíně koalici s ODS, lidovci a Piráty, v opozici jsou hnutí Zlín 21, SPD a STAN.
Kandidátky a lídři v komunálních volbách ve Zlíně:
Název volebního uskupení Lídr 2026 Lídr 2022
ANO 2011 Jiří Korec Jiří Korec
Česká pirátská strana Jiří Robenek
Zlín Srdcem a Piráti Jiří Robenek
Společně pro Zlín (KDU-ČSL, TOP 09, Nestraníci) Aleš Dufek
KDU-ČSL s TOP 09
Vojtěch Volf
ODS Miroslav Chalánek Tomáš Goláň
STAN Věra Stojar Kateřina Francová
SPD Lubomír Nečas Pavel Sekula
Zlín 21 Čestmír Vančura Čestmír Vančura
Motoristé a Svobodní Martin Matela
Pro lepší Zlín (Pro a nezávislí kandidáti) Radek Košatka
Zlín sobě Pavel Bráblík
Rozhýbejme Zlín Pavla Jahodová
Zdroj: www.volby.cz, Magistrát města Zlína, politické strany