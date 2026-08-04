V komunálních volbách ve Zlíně se utká devět subjektů, stejně jako minule

V říjnových komunálních volbách ve Zlíně se utká devět politických stran a hnutí. ČTK to řekla Michaela Dvořáková z kanceláře zlínského primátora. Termín pro odevzdání kandidátek vypršel dnes v 16:00. Úřad je nyní zkontroluje a nejpozději v sobotu 22. srpna rozhodne o jejich registraci, případně o odmítnutí kandidátky. Také v minulých volbách v roce 2022 se o vstup do zastupitelstva krajského města ucházelo devět subjektů.
Post primátora chce ve Zlíně obhájit Jiří Korec, který je lídrem kandidátky ANO. V čele kandidátky ODS bude náměstek primátora Miroslav Chalánek. Lidovci, TOP 09 a Nestraníci vytvořili koaliční kandidátku Společně pro Zlín, jejímž lídrem bude bývalý poslanec, nynější zastupitel Zlína a předseda krajského výboru lidovců Aleš Dufek (KDU-ČSL).
Lídrem kandidátky hnutí Zlín 21 bude opět podnikatel a prezident zlínského filmového festivalu Čestmír Vančura. V čele kandidátky STAN je kariérní poradkyně, lektorka a předsedkyně spolku Inspirace Zlín Věra Stojar. Lídrem společné kandidátky Zlín Srdcem a Pirátů bude městský radní Jiří Robenek, SPD bude mít v čele kandidátky lékaře Lubomíra Nečase. Zdali podali kandidátku i vládní Motoristé, není zatím jasné. Jejich krajský předseda Roman Pravec to ČTK nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.
Hnutí ANO získalo před čtyřmi lety ve Zlíně 31,97 procenta hlasů a 14 mandátů v 41členném zastupitelstvu. Druhý skončil Zlín 21 se sedmi mandáty, třetí ODS získala sedm křesel, čtvrtá SPD čtyři. Tři zastupitele má stejně jako KDU-ČSL a TOP 09 i hnutí STAN, které bylo šesté, a Piráti, kteří byli na sedmém místě. Hnutí ANO vytvořilo ve Zlíně koalici s ODS, lidovci a Piráty, v opozici jsou hnutí Zlín 21, SPD a STAN.
V Kroměříži podalo kandidátku do letošních komunálních voleb 13 stran a hnutí, v Uherském Hradišti osm. Komunální volby se spolu s prvním kolem voleb do jedné třetiny Senátu uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října.