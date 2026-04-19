V Kovozoo ve Starém Městě ke Dni Země pokřtí sochu medvěda z kovového šrotu

Autor: ČTK
  6:57aktualizováno  6:57
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku pokřtí v sobotu 25. dubna při oslavách Dne Země sochu medvěda kodiaka z kovového šrotu. Celodenní akce nabídne také ekologickou olympiádu, ukázku kovošrotové techniky, zásahu hasičů nebo možnost vyzkoušet si práci kováře. ČTK to sdělila Martina Juřenová ze skupiny REC Group, která areál provozuje. Oslavy se v Kovozoo uskuteční posedmnácté, areál bude otevřený od 10:00 do 17:00.

Především pro děti a jejich rodiče je určena takzvaná ekoolympiáda. Zájemci při ní plní tematické úkoly a získávají razítka do kartiček. Za vyplněnou kartičku pak obdrží odměnu. Znovu se návštěvníci mohou těšit i na bagrovou show. "Půjde o patnáctiminutové představení kovošrotových strojů v akci při zpracování kovového odpadu," uvedla Juřenová.

Hasiči ve dvou vstupech divákům předvedou vyprošťování lidí z havarovaných aut a hašení hořícího vozu. Své povolání lidem představí také policisté, celníci a vojáci. Pořadatelé dále chystají mobilní učebnu s 3D tiskem nebo ukázkami hydrauliky. Přichystáno bude i pozorování Slunce dalekohledem a diskuse o vesmírné misi Artemis II.

V kovárně lidé uvidí práci kováře a také si ji budou moci sami vyzkoušet, stejně jako například výrobu dekorací z měděného drátu a dřevěných letadýlek. Organizátoři připravují i koutek zdraví a krásy nebo kurz zaměřený na nordic walking, tedy dynamickou chůzi se speciálními sportovními holemi.

Odpoledne se uskuteční křest kovové sochy medvěda kodiaka. "Chceme dopřát štěstí zvířatům, která byla doposud v expozici sama. Naše oblíbená medvědice Berta sice má medvídě, ale stále jí chybí partner. To se na Den Země změní. Berta dostane statného partnera, aby jejich rodina byla konečně úplná," uvedl zakladatel a ředitel Kovozoo Bronislav Janeček.

Kovozoo nabízí stovky zvířat vyrobených z kovového šrotu. Doplňují je další exponáty, kterými jsou například tramvaj, letoun L-610, staré zemědělské stroje, vysloužilá hasičská auta nebo buldozery. Dále lze v areálu navštívit muzeum veteránů a vyhlídkové lávky nebo se svézt vláčkem.

