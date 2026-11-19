Vánoční výstava v Muzeu Kroměřížska představuje ode dneška tvorbu výtvarnic Ivany Langrové a Ludmily Vaškové. Návštěvníci se díky ní mohou seznámit s rozmanitými výtvarnými technikami, tradičními motivy i osobitým uměleckým ztvárněním. K vidění jsou desítky děl obou autorek. Od plstěných vlněných obrazů a figurek přes akvarely až po grafiku a keramiku, sdělila ČTK mluvčí muzea Martina Malá.
Obě výtvarnice spojuje vztah k tradici, přírodě, lidové kultuře a příběhům, které provázejí lidský život. "Ivana Langrová a Ludmila Vašková ve svých dílech uplatňují osobitý výtvarný rukopis, smysl pro detail i fantazii. Návštěvníci uvidí desítky prací každé z autorek a mohou tak nahlédnout do dvou odlišných, ale vzájemně se doplňujících výtvarných světů," uvedla ředitelka muzea a kurátorka výstavy Martina Miláčková.
Vašková vystavuje v Kroměříži grafiku, akvarely a keramiku. Její výtvarná cesta vede od užité keramiky přes knižní ilustraci až k volné malbě a grafické tvorbě. "Významným inspiračním zdrojem je jí lidová kultura Valašska, biblické příběhy ze Starého i Nového zákona, pohádky a pověsti. V akvarelech a ilustracích uplatňuje osobitou techniku práce s mačkaným vlhkým papírem, jehož struktura vytváří neopakovatelné barevné efekty. Její díla vynikají fantazií, poetikou a laskavým humorem," uvedla kurátorka.
Langrová se věnuje především plstění ovčí vlny. K této technice ji přivedly cesty po Americe, kde poznávala kulturu původních obyvatel a tradiční rukodělné postupy. Osvojila si zpracování vlny, její barvení přírodními barvivy i plstění. Lidé na výstavě uvidí vlněné obrazy s volnými abstraktními náměty i figurální kompozice a postavičky zachycující lidové tradice, například Mikuláše s jeho družinou či betlém. "Vznikají náročnou technikou plstění suchou jehlou, při níž autorka postupně zpracovává a tvaruje vlněná vlákna. Pro její tvorbu je příznačné také využívání přírodních materiálů, jako jsou větvičky, květiny, traviny či kameny," doplnila Miláčková.
Výstava potrvá do 14. února příštího roku. Doplňuje ji doprovodný program. Jeho součástí bude 2. prosince dopoledne akce pro seniory spojená s posezením a drobným občerstvením. O deset dní později nabídne muzeum dílnu s Ivanou Langrovou. V dopoledním bloku si zájemci vyrobí brož a v odpolední části sovičku. Na obě akce je nutné se objednat na telefonu 731 215 678, případně na e-mailu edukace@muzeum-km.cz.