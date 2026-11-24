Arcibiskupský zámek v Kroměříži, který je památkou UNESCO, po roce znovu nabídne prohlídky svátečně vyzdobených sálů. Zájemci je budou moci navštívit o třech adventních víkendech počínaje sobotou 5. prosince. Nebude chybět tvoření pro děti, jarmark a nově i setkání s ředitelem zámku. Zpřístupněn bude zimní byt arcibiskupa, který se běžně pro veřejnost neotevírá, sdělila dnes ČTK marketingová manažerka správy zámku Zuzana Genžová.
Tématem prohlídek je příběh narození Ježíše Krista. "Po velkém úspěchu loňských prohlídek a pozitivním ohlasu návštěvníků jsme se rozhodli jejich podobu zachovat i pro letošní rok. Vsadili jsme na poutavé příběhy, díky kterým se návštěvníci dozví více o tradicích a naladí se na sváteční vlnu," řekl vedoucí návštěvnických služeb Jakub Sklář.
Program je podle organizátorů určen pro každého, kdo si chce v předvánočním shonu odpočinout a nechat se okouzlit sváteční výzdobou zámku. "Přestože příběh zůstává stejný, připravili jsme nové ztvárnění, takže návštěvníci, kteří zámek navštívili už během loňského adventu, uvidí letos nové florální objekty a jinou výzdobu sálů," řekla Pavla Trojanová, autorka konceptu a technoložka Podzámecké zahrady, která k zámku přiléhá.
Výzdobu 12 sálů připravovaly floristky zámku. Její součástí je šest zhruba dvoumetrových florálních objektů. "Patří mezi ně například andělská křídla, která se snášejí ze stropu Sněmovního sálu. Tyto netradiční objekty představují vlastní vánoční příběh. Výzdoba zimního bytu arcibiskupa je odlišná. Má spíše domácí charakter a připomíná tu, kterou známe dnes. Návštěvníci si během prohlídky prohlédnou šest vánočních stromečků a dalších 25 aranžmá. Všechny přírodniny, které k jejich výrobě byly použity, pocházejí z Podzámecké zahrady," uvedla Genžová.
Sváteční prohlídka trvá zhruba hodinu. "Vzhledem k velkému zájmu o vánoční prohlídky, který potvrzuje i loňská návštěvnost, doporučujeme všem, kteří si chtějí zajistit své místo a vybrat si konkrétní den i čas návštěvy, zakoupit vstupenky předem on-line," uvedl Sklář. Ve všední dny si mohou ozdobené sály prohlédnout školní skupiny.
Sobotní návštěvy obohatí hudební vystoupení a tvořivé dílny pro děti. Pestrý program čeká návštěvníky zejména v sobotu 12. prosince. Na nádvoří zámku budou od 10:00 do 17:30 stánky s uměleckou keramikou a dalšími rukodělnými výrobky. Nebude chybět káva, víno, cukroví a další občerstvení. Jedním ze stánkařů bude ředitel zámku Aleš Taufar. "Osobně advent vnímám jako dobu očekávání, ztišení a setkávání. Rád se setkám s místními a popovídám nad šálkem třeba dobré kávy," řekl ředitel.
Loni kroměřížský zámek navštívilo přibližně 130.000 lidí. Dalších asi 5000 návštěvníků si v minulém roce nenechalo ujít speciální adventní prohlídky, které se na památce konají opakovaně.