Desítky lidí bez domova nebo sociálně slabých se v Kroměříži za téměř dva roky zapojily do programu Stravenka. Lidé díky němu za práci na úklidu města dostávají jídlo. Program funguje od loňského ledna, veřejnost ho může podpořit ve sbírce, město peníze využije k nákupu teplého prádla pro pravidelné pracující, sdělil ČTK mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
"Někteří klienti se do úklidu ulic města zapojují nárazově. Ovšem zhruba 20 lidí chodí uklízet každodenně. A právě těm, kteří v rámci programu pracují pravidelně, nyní z peněz darovaných veřejností pořídíme zmíněné dárky. Chceme tím ocenit pracovní morálku, pravidelnost, snahu o změnu způsobu dosavadního života, což je vlastně cílem projektu Stravenka," uvedl místostarosta Pavel Motyčka (KDU-ČSL). Město je specifické tím, že někteří lidé tam zůstávají po pobytu v protialkoholní záchytné stanici, která je jediná ve Zlínském kraji, či v psychiatrické nemocnici.
Lidé zapojení do programu Stravenka dostávají za úklid města porci baleného chlazeného jídla. Zároveň získávají náramek, díky němuž si mohou vyzvednout další drobné jídlo u řádových sester Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém valu nebo v provinčním domě Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže v Koperníkově ulici. "Možnost podpořit program i jeho účastníky má také veřejnost, a to prostřednictvím veřejné sbírky, kterou vyhlásil Český červený kříž. Na rozdíl od přímého darování peněz bezdomovcům na ulici, které obvykle slouží k nákupu alkoholu a jiných návykových látek, je tato forma finanční pomoci smysluplnější," uvedl vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví kroměřížské radnice Radovan Klabal.
Město hledá spolupracovníky na pozici koordinátora programu Stravenka. "Koordinátoři doprovázejí osoby, které se do programu zapojují a každý pracovní den ráno se vydávají do ulic, kde sbírají odpadky. Novými koordinátory mohou být osoby jakéhokoliv věku nad 18 let, třeba i senioři nebo invalidní důchodci, a činnost, která obnáší vždy zhruba hodinu denně, mohou vykonávat jen v některé předem dohodnuté dny, třeba i jeden nebo dva dny v týdnu. Koordinátoři se tak mohou střídat," uvedl mluvčí.
Další větší města v kraji nabízejí lidem bez domova většinou nízkoprahová denní centra, azylové domy a v zimě také takzvané sedárny, kde mohou v teple přečkat mrazivé noci. "Terénní sociální pracovníci společně s městskou policií pravidelně monitorují situaci v ulicích a lidem opakovaně nabízejí pomoc, poradenství i konkrétní možnosti řešení jejich situace. Důležitá je také prevence, zejména včasné řešení zadlužení, které může vést ke ztrátě bydlení," uvedl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. Město podle něj podporuje i projekty, které pomáhají navazovat kontakt s lidmi na okraji společnosti a motivovat je ke spolupráci, například vaření pro potřebné, které zajišťuje církevní organizace.